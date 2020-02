Deyverson ontkent provocatie richting Ajax-vak: "De UEFA zal spreken"

Getafe-spits Deyverson is zich van geen kwaad bewust nadat hij donderdagavond zich de woede op de hals haalde van de meegereisde Ajax-supporters.

Hij vierde zijn goal vlak bij het -vak en kreeg een aansteker tegen zich aangegooid, die naar verluidt vanuit het uitvak werd gegooid. Deyverson is van mening dat er van provocatie geen sprake was.

“Ik heb niemand geprovoceerd”, zegt hij tegenover AS. “Het doel waar ik scoorde was nou eenmaal dichtbij het uitvak. Er werden dingen naar me gegooid, maar het is ze vergeven."

"Ik heb een doelpunt gemaakt en vierde het met de tatoeage van mijn vrouw, dat is het.” Deyverson ging theatraal naar de grond toen hij een aansteker tegen zich kreeg aangegooid. “De aansteker kwam hard aan, dat deed pijn. De UEFA zal spreken.”

Na het rustsignaal zocht Deyverson het uitvak op en ontstond er commotie. “De overwinning is belangrijk, niet de ruzie”, reageert hij. Toen de aanvaller werd belaagd door een aantal Ajacieden, werd hij geholpen door Ajax-keeper Bruno Varela.

“Hij is een vriend van mij, buiten het veld gaan Varela en ik goed met elkaar om. Hij haalde me tijdens de rust weg bij de ruzie. We hebben even gepraat en dat is het."

"Hij zei me dat ik rustig moest blijven en ik zei dat ik rustig was. Maar zijn ploeggenoten kwamen ook met mij praten en ik ken deze jongens niet. En zij kennen mij ook niet. Ik respecteer iedereen en heb het al vergeven.”

Ajax zal volgens De Telegraaf moeten vrezen voor een nieuwe straf van de UEFA omdat er door de meegereisde supporters voorwerpen op het veld werden gegooid tijdens de wedstrijd.

Scheidsrechter Ruddy Buquet dreigde de wedstrijd te staken als het nog een keer zou gebeuren. Ajax mocht vorig jaar november al geen supporters meenemen tegen vanwege eerdere ongeregeldheden rond de uitwedstrijd tegen .