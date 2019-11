Deur voor Karim Benzema definitief dicht: "Zijn avontuur is voorbij"

Karim Benzema heeft zijn laatste interland voor Frankrijk vermoedelijk al gespeeld.

De aanvaller beleeft een sterk seizoen in dienst van , maar bondsvoorzitter Noël Le Graët laat in gesprek met RMC doorschemeren dat er voor Benzema desondanks geen toekomst is bij les Bleus .

De spits speelde in oktober 2015 zijn laatste van zijn 81 interlands. "Ik vind Benzema een heel goede speler", aldus Le Graët, die sinds 2011 aan het roer staat bij de FFF. "Het ging mij nooit om zijn kwaliteiten."

"Integendeel: hij laat dit seizoen bij Real Madrid weer zien dat hij een van de beste spelers op zijn positie is. Maar zijn avontuur bij Frankrijk is voorbij."

Benzema is niet meer opgeroepen voor Frankrijk sinds hij landgenoot Mathieu Valbuena afperste met een sekstape. Benzema miste zodoende het EK in eigen land én het WK van vorig jaar zomer in Rusland.

In een documentaire van TF1 maakte bondscoach Didier Deschamps vorige maand al duidelijk waarom hij Benzema niet opnam in zijn selecties tijdens de EK-kwalificatiereeks. "Het is een sportieve beslissing", hield Deschamps vol.

"Ik ben simpelweg van mening dat zijn rentree niet goed zou zijn voor de nationale selectie. Ik kijk naar datgene wat goed is voor de selectie en wat dit shirt vertegenwoordigt, dat is alles."

Benzema is evenwel bezig aan een tweede jeugd bij Real Madrid. Na vijftien duels in alle competities staat de teller dit seizoen al op elf doelpunten en vijf assists.

Met dertig doelpunten en tien assists liet de Fransman, die in december 32 jaar wordt, in de voorbije voetbaljaargang al zien dat het vertrek van Cristiano Ronaldo hem sportief goed heeft gedaan.

Een rentree in het nationale elftal lijkt onder leiding van Deschamps of Le Graët echter ondenkbaar.