Deulofeu loopt enorme schade op aan knie na duel met Van Dijk

Gerard Deulofeu komt dit seizoen niet meer in actie.

De Spaanse aanvaller van is zaterdag zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie. Zijn werkgever laat maandagavond weten dat uit onderzoek is gebleken dat de Spanjaard zijn voorste kruisband en meniscus heeft gescheurd.

Hij zal op korte termijn geopereerd worden, waarna hij een maandenlange revalidatie tegemoet gaat. Deulofeu raakte afgelopen zatredag geblesseerd in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen .

In een onschuldig duel met Virgil van Dijk liep de buitenspeler de ernstige kwetsuur op. Na een schouderduw van de Oranje-international bleef hij met zijn voet in de grond haken, terwijl zijn knie draaide.

Hij had zichtbaar veel pijn en verliet het veld per brancard met een zuurstofmasker over zijn gezicht. Maandag werd Deulofeu onderzocht in het ziekenhuis en daar bleek de ernst van de blessure.

Het wegvallen van Deulofeu is een enorme tegenvaller voor Watford. De 25-jarige ex-speler van onder meer , en is een belangrijke kracht in de strijd tegen degradatie.

Vorig seizoen kwam hij in de Premier League tot tien doelpunten in dertig wedstrijden. Dit seizoen staat zijn teller op 4 doelpunten in 28 duels voor de huidige nummer 17 van de competitie.

Ondanks de zware blessure van Deulofeu werd het een mooie avond voor Watford. De ploeg van manager Nigel Pearson won met 3-0 door twee doelpunten van Ismaïla Sarr en een van Troy Deeney.

De Engelse laagvlieger bracht koploper Liverpool de eerste nederlaag van het Premier League-seizoen toe.