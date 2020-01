'Details scheiden Oguzhan Özyakup van overstap naar Feyenoord'

Oguzhan Özyakup is hard op weg naar Feyenoord.

Maandag meldden diverse Turkse media al dat de middenvelder in de belangstelling staat van de Rotterdammers en volgens Voetbal International heeft technisch directeur Frank Arnesen de 27-jarige Turks international bijna binnen.

Arnesen gaf maandag aan dat geen geld meer heeft om versterkingen te kopen en wanneer er een middenvelder wordt aangetrokken, dat op huurbasis gebeurt.

Özyakup zou op enkele details na rond zijn met Feyenoord. Met zijn komst heeft Dick Advocaat zijn gewenste versterkingen binnen. De trainer liet in de winterstop weten dat hij zijn selectie graag versterkt zag met een spits en een middenvelder.

Maandagmiddag werd met Robert Bozenik de nieuwe spits van Feyenoord gepresenteerd in De Kuip en Özyakup zal in rap tempo volgen, zo lijkt het.

Arnesen werd maandag nog gevraagd naar de interesse in Özyakup, maar daar wilde hij niet op reageren. "We bekijken uiteraard of er iets mogelijk is", zei hij. "Maar het is een kwestie van financiën. Kopen is sowieso uitgesloten."

"Als er nog iets zou komen, dan is het een huurspeler. Dan zou het om een middenvelder kunnen gaan. Het gaat om geld, en daar hebben we niet veel van. Dus we moeten creatief zijn, maar dat zijn we ook."

Lees beneden verder

"We kunnen alleen maar huren, maar dat is ook prima. Feyenoord is hartstikke gezond, maar er is niet veel geld om te gebruiken", aldus Arnesen.

De 43-voudig Turks international is dit seizoen geen vaste basisspeler bij . Hij kwam in de competitie slechts vier keer tot een basisplaats en acht invalbeurten.

De in Nederland geboren middenvelder stapte op jonge leeftijd over van de jeugdopleiding van naar , om vervolgens in 2012 naar Besiktas te verkassen.