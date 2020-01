Dest voelt zich niet comfortabel in Qatar en verlaat trainingskamp Ajax

Sergiño Dest heeft het trainingskamp van Ajax in Qatar verlaten, zo meldt het Algemeen Dagblad.

De Amerikaans international voelt zich niet comfortabel in Doha. Hij is donderdagochtend op het vliegtuig gestapt naar Amsterdam. De rechtsback sluit in Nederland aan bij Jong .

De Ajax-selectie maakt het trainingskamp in Doha wel gewoon af. De Amsterdammers komen donderdagmiddag in actie tegen KAS Eupen, terwijl aanstaande zaterdag nog een oefenduel met op het programma staat.

Later meer.