Dest is er bijna uit: "Ergens volgende week wordt het bekend"

Sergiño Dest gaat binnenkort naar buiten brengen of hij voor het Nederlands elftal wil uitkomen of voor de Verenigde Staten.

Dat zegt de rechtsback in het programma Bij Andy in de auto op FOX Sports. "Wanneer het bekend wordt? Ik denk ergens volgende week", aldus Dest. Van der Meyde wilde uiteraard graag de primeur hebben, maar dat zit er niet in. "Ik heb aan .nl beloofd dat ik het tegen hen als eerste zou zeggen."

"We zullen het zien. De mensen van Ajax vroegen het aan mij. Ze wilden dat graag."

Ajax-trainer Erik ten Hag liet Dest dit seizoen doorbreken in het eerste elftal van de Amsterdammers. De 18-jarige verdediger maakte tot nu toe 563 minuten in de , verdeeld over acht wedstrijden. Hij schreef drie assists op zijn naam.

Sergiño Dest verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Ajax tot medio 2022. Het talent is in Nederland geboren, maar omdat zijn vader Amerikaans is, mag hij ook voor Team USA uitkomen. Vorige maand maakte hij bij de Amerikanen zijn interlanddebuut in een oefenduel met Mexico.

Ajax bereidt zich momenteel voor op de -confrontatie tegen van woensdag in de Johan Cruijff ArenA. In de Eredivisie boekte de ploeg van Ten Hag afgelopen weekend een 1-2 zege op , terwijl The Blues in de Premier League van wonnen (1-0).