Dessers schrijft geschiedenis en heeft aanwinst voor eigen tuintje

Cyriel Dessers is na zaterdag de eerste speler van Heracles Almelo die deze eeuw bij minimaal vijf treffers betrokken was in één Eredivisie-duel.

Tegen was Dessers zaterdagavond goed voor drie doelpunten en twee assists. Het spreekt voor zich dat de aanvaller na de 6-1 overwinning werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd in Almelo. "Ik ben natuurlijk heel blij voor mezelf, maar ik ben ook heel trots op de ploeg. Zeker na vorige week."

Dessers doelde in gesprek met RTV Oost op de 2-0 nederlaag bij van vorige week. In aanloop naar de wedstrijd van zaterdag zocht hij informatie op over VVV. "Toen zag ik dat ze de laatste zes wedstrijden hadden verloren, met de beker erbij zeven. Ik moest toen wel even denken aan RKC en was ik niet helemaal op mijn gemak", gaf hij toe. "Maar het is ongekend hoe we ons herpakt hebben. Dit kan echt een boost geven."

Dessers kreeg alle ruimte om uit te blinken. "Als spits heb je geen medelijden. Dat mag niet. Je moet gretig blijven en op zoek gaan naar die goals. Ik ben heel bij met die derde, die wilde ik heel graag maken. Mijn laatste hattrick was bij , die leverde promotie op. Dat was een mooie; ik hoop er nog meer te maken."

Dessers kan in dat geval zijn tuin nog meer gaan vullen. "Ik heb sinds deze zomer een tuintje en ik had nog een bal nodig", zei de Belg met een glimlach, in gesprek met FOX Sports, over de bal die hij naar huis mocht meenemen als aandenken.

"Het waren allemaal spitsengoals. Een beetje rommelen in zestien, dat doe ik graag. Daarom sta ik daar ook. Drie goals maken is gewoon fantastisch, daarom sta ik er."