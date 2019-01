Deschamps nog altijd gekwetst: "Er was op dat moment een grens overschreden"

Karim Benzema speelt al sinds 2015 geen interlands meer voor Frankrijk.

Didier Deschamps heeft in een interview met Europe 1 laten doorschemeren dat de spits van Real Madrid voorlopig geen uitnodiging voor les Bleus hoeft te verwachten. Benzema betichtte de bondscoach van Frankrijk van racisme, omdat hij geen deel uitmaakte van de Franse selectie voor het EK 2016.

Na een schandaal rond Mathieu Valbuena, die zou zijn afgeperst met een sekstape, werd Benzema tijdelijk niet opgenomen in de Franse selectie. De spits liet vervolgens weten dat Deschamps was gezwicht voor het 'racistische deel van Frankrijk'. De keuzeheer van de regerend wereldkampioen zegt nu dat die uitspraak hem nog altijd dwars zit en dat Benzema om die reden niet hoeft te hopen op een rentree in de nationale ploeg.



"Sommige mensen kunnen dingen zeggen die enorme consequenties hebben. Consequenties die verder gaan dan iedere vorm van begrip. Dat zal ik nooit vergeten. Op dat moment had ik het gevoel dat een grens was overschreden", zegt Deschamps, die zich nog altijd gekwetst voelt door de uitspraken van Benzema. "Ik kies Franse spelers, ze zijn allemaal Frans en ik maak geen onderscheid op basis van afkomst of religie."



"Andersom zou ik ook niemand op basis van zijn afkomst of religie kiezen, omdat dat in mijn ogen even slecht zou zijn", besluit de bondscoach van Frankrijk, die afgelopen zomer met zijn ploeg wereldkampioen werd in Rusland. Benzema speelde totaal 81 interlands voor les Blues en zijn laatste dateert van 8 oktober 2015, toen hij twee keer het net vond in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Armenië.