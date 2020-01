Derksen: "Voor De Ligt zou het goed zijn, maar ik denk niet dat Juve dat doet"

Matthijs de Ligt maakt een lastige periode door bij Juventus, waarin hij kampt met fysieke klachten en voorrang moet verlenen aan Merih Demiral.

De Oranje-international ontbrak op 11 december in de -wedstrijd tegen wegens een schouderblessure en werd in de daaropvolgende drie wedstrijden door trainer Maurizio Sarri op de bank geposteerd.

De situatie van de aankoop van 85 miljoen euro is dan ook in heel Europa onderwerp van gesprek en het Portugese A Bola kwam woensdag, op basis van 'Italiaanse bronnen', met het gerucht op de proppen dat De Ligt voor de rest van het seizoen op huurbasis terug wil halen naar Amsterdam.

Johan Derksen hecht echter weinig waarde aan dergelijke berichten.

"Ik ben nooit zo van geruchten op die sites serieus nemen. Ik kan me niet voorstellen dat als heel veel investeert in die jongen, dat ze zeggen van: 'Ga maar weer een half jaartje in Amsterdam spelen'. Ik vind het een raar verhaal", is hij stellig tegenover Veronica Inside Radio.

De analyticus is desondanks wel van mening dat een dergelijke constructie goed uit zou kunnen pakken voor de jonge stopper: "Voor Matthijs de Ligt zou het hartstikke goed zijn, maar ik denk niet dat Juventus dat doet. Hij vertegenwoordigt een waanzinnig kapitaal voor die club."