Derksen vernietigend: "Ziyech was heel zwak, ik wist niet wat ik zag"

Ajax begon goed aan het eerste duel met Tottenham Hotspur, maar na rust was de ploeg geen schim van zichzelf, aldus Johan Derksen.

Direct nadat de wedstrijd kwam Derksen met een vernietigende analyse bij Veronica. De oud-voetballer had geen goed woord over van de manier waarop het elftal van Erik ten Hag in de tweede helft voor de dag kwam: vrijwel alle Ajacieden zakten volgens de analist door het ijs.



"Ze hebben gewonnen en daar is alles mee gezegd", concludeerde de analist. Na rust speelde 'ontzettend slecht', voegde hij daaraan toe. Ajax heeft in zijn ogen nagelaten om het tweeluik al voortijdig te beslissen. "Dat kon, want je speelde tegen de tweede garnituur van Tottenham. Na de rust hebben ze er eigenlijk niets van gebakken: heel slordig, veel balverlies, de lange ballen komen niet aan..." somde Derksen op.



"Na de pauze heeft Veltman er niets van gebakken. David Neres heeft helemaal niets gedaan. Lasse Schöne heb ik niet gezien. Hakim Ziyech was voor zijn doen heel erg zwak: ik wist niet wat ik zag", vervolgde Derksen zijn harde analyse. Hij merkte op dat Ajax alle ruimte kreeg om te counteren, maar daar te weinig mee deed. "Daar hebben ze in gefaald. Zelfs Frenkie de Jong leed steeds balverlies", zag hij tot zijn ongenoegen.



"Ziyech is wat mij betreft door de mand gevallen, omdat hij verzuimde om die linksback (Danny Rose, red.) steeds op te pakken, hij kwam steeds te laat. Dat was levensgevaarlijk, anders speel je nog gelijk ook", stelde Derksen tot slot. Ajax moet de 0-1 voorsprong volgende week woensdag zien te verdedigen in de Johan Cruijff ArenA; als dat lukt, wacht of in de finale in het Wanda Metropolitano.