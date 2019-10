Derksen vernietigend over plannen van Ajax: "Ze moeten zich doodschamen"

Johan Derksen begrijpt niets van de beslissing van Ajax om in de winterstop naar Qatar te gaan.

De Amsterdammers bereiden zich van 4 tot 12 januari 2020 in de oliestaat voor op de tweede seizoenshelft, maar volgens Derksen is daar uit moreel perspectief het nodige op aan te merken.

Derksen roept in herinnering dat eerder trots naar buiten bracht met de trein naar af te reizen voor de -wedstrijd aldaar. "Ajax zegt, heel hypocriet: 'We gaan niet met het vliegtuig, we gaan uit milieuoverwegingen met de trein naar Lille.' Maar dan gaan ze in Qatar een stadion testen, waar 1.700 arbeiders onder erbarmelijke omstandigheden om het leven gekomen zijn, en waar ze airconditioning in het stadion hebben. Hoezo milieu?" aldus de analist van Veronica Inside.

Lees beneden verder

Ajax kan het volgens Derksen niet maken om geld aan te nemen van Qatar. "Daar gaan ze dan heen voor 700.000 dollar. Ajax moet zich doodschamen. Als je de financiële middelen hebt van Ajax, dan wil je niet in Qatar een stadion gaan testen. Dat wordt na afloop natuurlijk een hosanna-verhaal: 'Fantastische accommodatie!' Waar 1.700 mensen voor een hongerloon hebben moeten werken en om het leven gekomen zijn."

Dat het wel op het WK 2022, dat in Qatar gehouden wordt, wil uitkomen, vindt Derksen een ander verhaal. "Bij een WK ben je verplicht, anders word je voor de rest van je leven uitgesloten. Dat is de verplichting van lid te zijn van de UEFA."

"Maar je gaat toch niet voor 700.000 dollar daar je naam te grabbel gooien. Dat domme gelul..."