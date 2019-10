Derksen vernietigend: "Hij is kinderachtig en kan totaal niet tegen kritiek"

Het Valencia van Jasper Cillessen ging afgelopen woensdag met 0-3 onderuit tegen Ajax in de groepsfase van de Champions League.

Johan Derksen vond de doelman van het geen spetterende indruk maken in het duel met de Amsterdammers. De analist laat zich bij Veronica Inside weinig positief uit over Cillessen.

"Ik kwam tot de conclusie dat er een duidelijk verschil is tussen André Onana en Jasper Cillessen. Het is volkomen terecht dat Onana de eerste man is bij . Hij pakt echt punten, met beslissende reddingen."

"Die goals die er bij Cillessen ingingen waren geen blunders, maar ik dacht wel: die waren niet onhoudbaar", geeft Derksen te kennen. Hij verbaast zich over de indruk die Cillessen in interviews maakt.

"Ik heb Cillessen in een interview gezien en dacht: je bent de keeper van Oranje en , maar er zit een man van dertig jaar die praat als een jochie. Met slappe, open deur-teksten."

"Hij is geen personality, ook niet in het veld. Er staat niemand. Bij Onana komt er echt iemand het veld op, dat is een heel groot verschil", gaat de analist verder.

Presentator Wilfred Genee stelt dat het na afloop lang duurde voordat Cillessen een reactie wilde geven aan de pers. "Hij is heel kinderachtig, hij kan totaal niet tegen kritiek", aldus Derksen.

"Als hij ziet wat ik vanavond over hem zeg, is hij helemaal hoteldebotel. Hij moet eens een grote jongen worden. De keeper van het Nederlands elftal moet een verhaal hebben en niet alleen maar voorlichterstaal eruit gooien", besluit Derksen.

Cillessen verruilde afgelopen zomer voor Valencia en speelde tot dusver acht officiële wedstrijden voor los Che.