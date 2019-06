Derksen verbijsterd na finale Nations League: "Het was gewoon gênant"

Johan Derksen heeft met verbijstering gekeken naar het interview met Jasper Cillessen na de verloren Nations League-finale van Oranje.

De doelman van Oranje ging ogenschijnlijk in de fout bij het winnende doelpunt van Gonçalo Guedes, maar hij weigerde na afloop de hand in eigen boezem te steken. Sterker nog: Cillessen reageerde als door een adder gebeten en haalde hard uit naar de Nederlandse media.



"Het was gewoon gênant: het geneuzel en het gezeur over de media, die kritiek op hem hadden", is Derksen een dag later hard bij Veronica Inside. De analist vindt het gebrek aan zelfkritiek bij Cillessen schrijnend. "Ik weet nu waarom je het niet gered hebt bij en waarom je al je hele leven een middelmatige keeper bent. Je bent gewoon een softie."



Derksen noemt Cillessen 'een aardige keeper'. "Hij staat er bij gebrek aan beter in, want we hebben niet een echte keeper voor het . Hij is de minst slechte, maar het was gewoon een blunder", zegt de analist. Cillessen liet zondag voor de camera van FOX Sports doorschemeren de kritiek op zijn prestaties niet terecht te vinden. "Daar zijn we in Nederland heel makkelijk in. Ik heb net ook wat berichten gehad; in de Nederlandse media wordt er natuurlijk een hoop geroepen en daar word ik een beetje moe van. Ik zie hem vrij laat en hij schiet de bal hard. Dat is het enige wat ik op dit moment gezien heb. Maar goed, daar zijn we in Nederland altijd lekker makkelijk in", foeterde de goalie van Barcelona.



"Hij realiseert zich niet dat drieënhalf miljoen Nederlanders moe worden van een keeper die een gewoon routineballetje er in laat gaan. Een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Hij zat er met zijn hand bij; het is gewoon slecht gekeept. Heel onvolwassen gedrag voor een topsporter", vervolgt Derksen, die op wat meer zelfkritiek had gehoopt bij Cillessen. "Weet je wat je op de been houdt? Een gezonde dosis zelfkritiek. Maar zou er niemand in de kleedkamer zijn geweest, die heeft gezegd dat hij de bal had moeten hebben? Ik denk het niet. Het kan een keer gebeuren dat het Nederlands elftal niet draait, maar als je dan de nek om wordt gedraaid door een persoonlijke fout, dan is dat wrang."