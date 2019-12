Derksen snapt 'nee' Maurice Steijn tegen ADO: "Waardeloos elftal"

ADO Den Haag kiest niet voor Maurice Steijn als nieuwe trainer, zo weet Omroep West maandag te melden.

Club en trainer zijn van mening dat het momenteel niet wenselijk is om een hernieuwde samenwerking aan te gaan. Een terugkeer van Steijn bij ADO in de toekomst is echter mogelijk. De nummer zeventien in de zoekt een opvolger van Alfons Groenendijk, die vorige week maandag vertrok uit Den Haag.

"Er is vandaag uitgebreid gesproken over de korte/lange termijn van ADO. Echter is het nu niet het juiste moment voor Steijn om tussentijds in te stappen. Beide partijen houden contact met het oog op de toekomst", zo laat ADO maandagavond weten in een verklaring aan bovengenoemde regionale omroep.

Assistent-trainer Dirk Heesen neemt voorlopig de honneurs waar bij ADO, dat zaterdag met 0-0 gelijkspeelde tegen .

Johan Derksen bevestigt het nieuws maandagavond in Veronica Inside. "Maurice Steijn is een verstandige man. Algemeen directeur Mohammed Hamdi heeft in Abu Dhabi een gesprek gehad met hem, maar Steijn heeft dit ADO gezien. Hij wil op lange termijn wél afspraken maken. Want Steijn denkt: Bij dit elftal valt er niets te halen. Het is een hopeloos en waardeloos elftal. Steijn stapt niet tussentijds in, niet deze week en niet na de winterstop."

Steijn heeft als speler, assistent en hoofdtrainer een verleden bij ADO. Tussen 2014 en 2019 stond hij aan het roer bij , dat onder zijn leiding uitgroeide tot een stabiele Eredivisie-club. Afgelopen zomer tekende Steijn bij Al-Wahda FC, maar na drie wedstrijden werd de Nederlander al op non-actief gesteld.