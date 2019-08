Derksen plaatst vraagtekens bij PSV: "Daar begrijp ik niks van, een werker"

Johan Derksen snapt niet waarom PSV interesse heeft in Ritsu Doan van FC Groningen.

Hirving Lozano staat op het punt om te verlaten voor een dienstverband bij . De Eindhovenaren houden naar verluidt een bedrag van 35 miljoen euro over aan de Mexicaanse aanvaller. Met dat geld moet Doan worden weggehaald uit Groningen als de vervanger voor Lozano, maar Johan Derksen betwijfelt bij Veronica of dat een juiste zet is.

"Natuurlijk is 35 miljoen lekker, groot gelijk dat ze het doen. Het is toch zonde voor PSV. Ik vind hem iemand met heel veel dreiging, een irritante speler", begint Dick Advocaat. "Ik vind hem een vervelend mannetje", regeert Derksen. "Maar ik kan niet ontkennen dat er altijd iets gebeurde als hij aan de bal was. In zijn eerste seizoen bij PSV heeft hij ook heel veel beslissende doelpunten gemaakt."

Lees beneden verder

Dat Doan bij PSV in beeld is als opvolger voor Lozano, acht Derksen niet logisch. "Daar begrijp ik niks van. Doan vind ik een werker, iemand waar je altijd op kan rekenen. Maar niet de man die de beslissende passjes geeft", stelt de analist.

Advocaat noemt Doan een 'technisch vaardige speler'. "Jawel, jawel. Bij Groningen doet hij het goed. Maar ik denk dat deze stap te groot is. PSV heeft hele goede aanvallers, die zitten te wachten op iemand die de passjes geeft. Doan is meer iemand die een actie maakt."

"Ik vind hem een goede speler, maar of hij PSV sterker maakt... Daar gaat het om. Als je een speler haalt, moet die sterker zijn dan de rest", gaat Advocaat verder. Derksen denkt dat PSV een ander type speler nodig heeft bij het vertrek van Lozano. "Ik denk dat PSV behoefte heeft aan een andere speler dan Doan. Kijk, als je hem erbij kunt nemen, dan is hij een nuttige kracht. Iedere club weet dat PSV een vermogen geboerd heeft voor Lozano, dus iedere speler is voor hen aan de prijs. Haal voor veertien miljoen euro maar een speler als Doan, dat vind ik een hele redelijke prijs."