Derksen neemt geen woord terug over Ajax: 'Ik denk dat PSV gewoon wint'

Johan Derksen staat nog altijd achter de uitspraken die hij kort na de wedstrijd tussen Ajax en Lille OSC deed in de studio van Veronica.

Voorafgaand aan het duel was hij erg kritisch op Lisandro Martínez en Edson Álvarez, die beiden uitstekend speelden. Na afloop werd Derksen gevraagd naar het tweetal en oordeelde hij dat het 'wel ging. Donderdag licht hij zijn standpunt nader toe bij Radio Veronica.

"Ik zeg gewoon wat ik vind", maakt Derksen duidelijk "Nee, ik vond Martínez en Álvarez helemaal niet zo goed spelen." Volgens de analist zag het spel van de middenvelders er 'redelijk' uit in balbezit, maar waren ze in 'geen velden of wegen' te bekennen als moest omschakelen.

" kreeg grote kansen, maar die waren zo zwak dat je ze ook wel tien van dit soort mogelijkheden had kunnen schenken. Die zouden toch nooit scoren. Ze hadden ook Jong Ajax kunnen sturen tegen dit Lille."

Presentator Wilfred Genee probeert Derksen tijdens het radio-interview duidelijk te maken dat sommigen zich stoorden aan zijn kritiek. Volgens de oud-voetballer is het echter logisch om de 3-0 overwinning kritisch te beschouwen.

"Kijk, Ajax heeft het professioneel afgemaakt, maar Lille heeft de beste spelers verkocht en een hoop geld uitgegeven aan spelers die er niets van kunnen." De zege op Lille zegt dan ook weinig over het komende duel met , vindt Derksen.

Zondag nemen de twee belangrijkste titelkandidaten het tegen elkaar op in het Philips Stadion. Derksen voorspelt een zege voor PSV. "In Eindhoven voelen ze zich nog steeds die club van 'onder de rivieren'. Dat leeft daar nog steeds."

"Het heeft als gevolg dat er tegen Ajax altijd een ongekende grimmige sfeer hangt. Nee, ik denk dat PSV dat gewoon wint en dat is alleen maar hartstikke leuk voor de competitie."