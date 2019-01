Derksen luidt noodklok: "Zonder hem is NEC ten dode opgeschreven"

Johan Derksen, fan van NEC, stelt dat de Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn moet doorpakken bij NEC, een club in nood.

NEC presteert dit seizoen zeer ondermaats. De Nijmegenaren verloren zondag met 3-2 van FC Eindhoven, waardoor de club nu op de vijftiende plek is terug te vinden in de Keuken Kampioen Divisie. "Zonder Boekhoorn is deze club ten dode opgeschreven", stelt Derksen in gesprek met de Gelderlander.



De voetbalanalyticus zegt dat de club de afgelopen tijd slecht beleid heeft gevoerd en dat de verkeerde mensen op de verkeerde plekken zitten. "Clowns maken de dienst uit bij NEC. Ze maakten een jongen uit Waalwijk (de inmiddels vertrokken Remco Oversier, red.) technisch directeur, dat bleek een absoluut lichtgewicht te zijn."



"Hetzelfde gold voor Pepijn Lijnders, een laptoptrainer uit Liverpool die nog nooit wat bewezen heeft. Vragen om problemen. En wat heeft de huidige trainer Jack de Gier, die eerder alléén bij Almere City heeft gezeten, nu écht gepresteerd?" Derksen volgt de ontwikkelingen bij NEC 'met pijn in het hart'. De oud-voetballer stelt dat NEC in potentie de grootste club van Gelderland is.



"Als de spelers er volgende week per ongeluk drie ballen inschieten, zit het stadion zo weer vol. Dat maakt het extra treurig." Derksen denkt dat, als Boekhoorn een aantal goede mensen om zich heen verzamelt en 'echt investeert', het goed moet komen bij NEC. "Laat er geen misverstand over bestaan: dat NEC nog bestaat, is bij de gratie van Boekhoorn en een klein clubje van investeerders. Zonder hen speelden ze nu al op amateurniveau tegen De Treffers uit Groesbeek."