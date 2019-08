Derksen hekelt 'bejaardentempo' van PSV-speler

Johan Derksen begrijpt wel waarom Erick Gutiérrez vorig seizoen zo vaak reserve stond bij PSV. De analist is niet onder de indruk van de Mexicaan.

"Die Mexicaan (Gutiérrez, red.) begint me nu toch wel een beetje tegen te staan, met dat bejaardentempo", zei Derksen op SBS 9 in de rust van de -voorrondewedstrijd tussen en FK Haugesund. "Dan denk ik van: 'Mark van Bommel heeft hem er niet voor niets buiten gelaten het hele vorige seizoen.' Hij voegt niks toe."

Erick Gutíerrez, die bijna een jaar geleden werd overgenomen van Pachuca, kwam in zijn eerste seizoen niet verder dan zestien optredens in de . Hij scoorde drie keer.

Ook over de aanvalslinie van de Eindhovenaren heeft Derksen een mening. "Je kunt niet zeggen dat Gastón Pereiro geen goede technisch begaafde speler is, maar het is niet echt een winnaar die de genadeklap uitdeelt", vindt hij. "En ze hebben natuurlijk drie geweldige talenten in de voorhoede, al vraag ik me af of die Bruma beter is dan ons lastige Mexicaantje (Lozano, red.). Ik denk het niet."

PSV had halverwege het uitduel bij Haugesund een 0-1 voorsprong te pakken. Steven Bergwijn tekende na 24 minuten voor de openingstreffer vanuit een strafschop.

In de Eredivisie kende PSV een enigszins valse start, want tegen moesten de Brabanders genoegen nemen met een punt (1-1). Zondag komt in de tweede speelronde op bezoek.