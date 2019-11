Derksen haalt uit naar Koeman: "Schandelijk en onbetrouwbaar"

Johan Derksen heeft bij Veronica Inside hard uitgehaald naar bondscoach Ronald Koeman.

De keuzeheer van het loog in eerste instantie over het feit dat hij een clausule in zijn contract bij de KNVB heeft staan waardoor hij weg mag als zich bij hem meldt. Nadat directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma had toegegeven dat Koeman wel degelijk over een dergelijke clausule beschikt, deed Koeman het af met 'een leugentje om bestwil'.

Derksen vindt dat de trainer direct openheid van zaken had moeten geven.

Koeman zei zondag bij Goedemorgen van FOX Sports dat de uitspraken van Hoogma 'een beetje ongelukkig' waren. "Dat hoort niet zo en daar heb ik het wel even over gehad met hem. Je geeft ergens voeding aan iets wat niet interessant is. Ik kreeg toen ik aantrad als bondscoach de vraag of ik openheid van zaken moest geven, maar een leugentje om bestwil doe ik ook weleens een keer."

Derksen vindt het onbegrijpelijk dat de bondscoach van het Nederlands elftal niet eerlijk is geweest. "Ik vind dat hij op zijn vingers getikt moet worden", aldus de analist. "Hij realiseert zich niet wat voor functie hij heeft bij de KNVB. Ik vind het schandelijk en onbetrouwbaar. Hij wil het nu bagatelliseren en doet het af met een leugentje om bestwil."

Derksen stelt dat Koeman Oranje dankbaar moet zijn. "Hij moet zich realiseren dat hij als coach best beschadigd was geraakt bij . Dankzij de fantastische lichting bij het Nederlands elftal kan hij wel eens een heel interessante kandidaat voor Barcelona worden. Zeker als hij straks op het EK met die jonge garde gaat schitteren, dan is zijn droom werkelijkheid geworden dankzij het Nederlands elftal."