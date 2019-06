Derksen ergert zich na Champions League-succes: "Dat is zo'n overschat ventje"

Johan Derksen weigert het Champions League-succes van Liverpool te bestempelen als het succes van Pepijn Lijnders.

De assistent-trainer van Jürgen Klopp wordt bij de club hoog aangeslagen, maar heeft volgens Derksen weinig toegevoegde waarde. De analist raakte allerminst onder de indruk van Lijnders toen hij de leiding had bij zijn favoriete club en is niet van gedachten veranderd.



Lijnders wordt na de finalezege door veel kranten geïnterviewd en Derksen vindt de aandacht wat overdreven. "Ik vind dat zo'n overschat ventje", opent de analist maandagavond bij Veronica Inside. Het imago van 'laptoptrainer' kleeft aan Lijnders en dat is ook het idee dat Derksen bij hem heeft. "Die heeft bij NEC voor het eerst op eigen benen gestaan en met zijn computers zitten toveren, maar niemand nam hem serieus."



"Die snotaap is voor Jürgen Klopp blijkbaar makkelijk voor hand- en spandiensten, maar heeft zelf nooit gevoetbald. Hij is handig met zijn laptopje, maar wat moet hij mensen bij leren dan? Op de bank zegt hij dan wat tegen Klopp, hopend dat hij in beeld is zodat het lijkt alsof hij Klopp adviseert", vervolgt Derksen. "Wat hij zegt? Geen idee. Of hij suiker in zijn thee wil in de rust, wellicht. Ik kan me niet voorstellen dat Klopp de training aan hem overlaat. Hij heeft altijd een laptop onder de arm, maar we hebben hem bij NEC gezien en er was geen touw aan vast te knopen."



Vorige week dinsdag sprak Klopp zijn bewondering nog uit voor zijn assistent. Hij stelde dat 'de Nederlandse invloed' op het -succes van onschatbare waarde is en doelde daarmee op de inbreng van Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, keeperstrainer John Achterberg en assistent Lijnders. "Virgil en Gini hebben een geweldig seizoen achter de rug, maar dat geldt zeker ook voor Pepijn en John. Daar profiteren we allemaal van. Die twee spelers kan ik niet vaak genoeg complimenten geven."