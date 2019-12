Derksen en Van der Gijp fileren PSV: "Hij is echt beter dan deze hansworst"

PSV stelde donderdag teleur tegen Rosenborg en bij Veronica Inside worden vrijdagavond twee spelers fel bekritiseerd.

Het lek is nog niet boven bij , zo bleek donderdagavond. De ploeg van Mark van Bommel hoopte na de 5-0 zege op in de ook de groepsfase van de goed af te sluiten tegen Rosenborg BK, maar PSV kwam niet verder dan 1-1. Daags na de wedstrijd worden twee spelers in negatief opzicht uitgelicht bij Veronica Inside: middenvelder Érick Gutiérrez en doelman Lars Unnerstall.

Bij het openingsdoelpunt van Rosenborg zagen Gutiérrez en Unnerstall er niet goed uit. Eerstgenoemde verloor de bal knullig op het middenveld, waarna Pal André Helland ervandoor ging. De rechtsbuiten verraste de aan de grond genagelde Unnerstall vanbuiten de zestien: 0-1.

René van der Gijp concludeert dat 'dat Mexicaantje' met de week 'slechter en slechter en slechter' wordt. Daar is tafelgenoot Johan Derksen het mee eens: volgens de analist kan PSV beter afscheid nemen van Gutiérrez.

"Dat wordt nooit wat. Hij heeft geen tempo, geen passie en geen karakter in zijn flikker", stelt Derksen. Van der Gijp vindt dat Gutiérrez te weinig risico in zijn spel legt en het voetbal van PSV vertraagt. "Hij speelt balletjes die jij ook nog kan geven. Breed, terug..."

Derksen vult aan: "Als je er een hebt op het middenveld die dit doet, dan kun je het vergeten en verlies je de slag op het middenveld."

Bovendien heeft Van Bommel 'te snel' gekozen voor Unnerstall als nieuwe eerste keeper. In de afgelopen zes officiële wedstrijden kreeg de Duitser de voorkeur boven Jeroen Zoet. "Die eerste bal die erin ging, dat was werkelijk mensonterend. Die arme jongen (Zoet, red.) had een slechte periode en zit nu op de bank, maar hij is echt beter dan deze hansworst."

"Het probleem bij PSV is dat de keeper de bal niet kwijt kan bij de achterste vier, want die kunnen niet opbouwen. Maar als je hem bij een middenvelder inlevert, gebeurt er ook niks mee."