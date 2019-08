Derksen en Van der Gijp begrijpen Stam niet: "Het is een FC Dordrecht-speler"

Johan Derksen en René van der Gijp begrijpen niet dat Dylan Vente momenteel de eerste spits van Feyenoord is.

De analisten uitten maandagavond in Veronica Inside harde kritiek op de keuze van trainer Jaap Stam om de twintigjarige spits in de basis te zetten tegen (2-2).

"Ik heb al een paar keer gezegd dat Vente het niveau mist", zegt Derksen. "Blijf je dat zeggen, dan begint het op een hetze te lijken, maar ik vind het ook voor die jongen vervelend. Je moet het als trainer die jongen niet aandoen, want je weet: die staat in een volle Kuip geweldig voor lul. Het is een -speler." Vente werd zondag in de 64ste minuut door Stam naar de kant gehaald voor Luciano Narsingh.

Van der Gijp begrijpt niet dat Stam in de voorbereiding niet heeft gezocht naar alternatieven voor Vente. "Wat ik niet begrijp: als die Vente in de voorbereiding drie wedstrijden niks is, dan moet je toch een keer wat anders gaan proberen?" vraagt de oud-rechtsbuiten zich af. "Zet Berghuis eens in de spits, want dit kan niet. Maar blijkbaar vindt Stam van wel, want hij begon er zondag wél mee. Moet je nagaan dat je als een spits hebt die bij Sparta, of niet in de basis zou staan. Dat kan toch niet?"

Dylan Vente maakte in september 2017 zijn officiële debuut in het eerste elftal, in het -duel met . Tot nu toe kwam de jongeling tot 24 optredens voor Feyenoord 1, waarin hij vier goals en zes assists produceerde. Zijn contract in Rotterdam verloopt in 2022.

Feyenoord moest zondag voor eigen publiek twee keer een achterstand wegwerken tegen Sparta. Goals van Steven Berghuis en Sam Larsson leverden de thuisploeg nog net een puntje op. Aanstaande zondag gaat Feyenoord op bezoek bij sc Heerenveen, dat de competitie uitstekend begon met een 0-4 zege op .