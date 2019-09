Der Spiegel onthult waanzinnig sponsorcontract van Ronaldo met Nike

Cristiano Ronaldo wordt al een tijdje gesponsord door Nike.

Het was tot dusver onduidelijk wat de Portugese aanvaller van overhield aan de overeenkomt met het Amerikaanse sportmerk. Der Spiegel maakt nu op basis van uitgelekte documenten in handen van Football Leaks wereldkundig dat het contract van Ronaldo met Nike maar liefst 162 miljoen euro waard is.

In september 2016 zette Ronaldo zijn handtekening onder een tienjarige verbintenis met Nike. Die sponsordeal levert de Portugese superster in principe jaarlijks een bedrag van 16,2 miljoen op.

Lees beneden verder

Ronaldo speciale individuele prijzen wint, zoals de Ballon d'Or, ontvangt hij nog eens een bonus van vier miljoen. Deze details blijken uit een overeenkomst die is gesloten tussen Nike en Polaris Sports Limited, een bedrijf gevestigd in de Ierse hoofdstad Dublin.

Polaris Sports beheert de marketingrechten van Ronaldo, maar wil niet reageren op het bericht van Der Spiegel . Ook Gestifute, het managementbureau van zaakwaarnemer Jorge Mendes dat de belangen van Ronaldo behartigt, wil niks kwijt over de vermeende megadeal met Nike.

Het Amerikaanse sportmerk laat middels een zegsman weten dat er nooit uitlatingen worden gedaan over contracten met atleten.