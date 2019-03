"Depay wil terug, hij heeft het gevoel dat er unfinished business is"

Robert Pires zou niet verrast zijn als Memphis Depay in de toekomst weer voor Manchester United gaat voetballen.

De Oranje-international staat sinds januari 2017 onder contract bij Olympique Lyon, nadat hij Manchester United na een teleurstellende periode achter zich liet. De aanvaller heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij in de toekomst bij een absolute topclub wil spelen en volgens Pires is een terugkeer naar the Red Devils daarom niet uitgesloten.



"Depay wil terugkeren in de Premier League. Hij heeft het gevoel dat er in Engeland unfinished business is, denk ik. Hij is ongelukkig bij Lyon en heeft al zijn ambities uitgesproken om de club deze zomer te verlaten voor een grote Europese club", zegt de oud-speler van onder meer Arsenal en Villarreal in een interview met Bwin.



Depay speelde in totaal 53 wedstrijden voor de Engelse topclub, met zeven goals en zes assists als resultaat. Pires denkt dat de 43-voudig international graag zijn kwaliteiten nog eens wil tonen in Engeland. "Het pakte niet goed uit voor hem bij Manchester United en hij is iemand met veel trots. Hij heeft wellicht het gevoel dat hij niet genoeg kansen heeft gekregen om zijn stempel te drukken."



"Hij had misschien het gevoel dat hij meer tijd had verdiend, aangezien hij nog zo jong was en zeker glimpen van zijn potentieel liet zien. Wellicht wil Depay terugkeren naar Manchester United om zichzelf te bewijzen. Of juist bij een concurrent in de Premier League aansluiten om hun ongelijk te bewijzen. Ik ben benieuwd wat er deze zomer gaat gebeuren", besluit de Fransman.