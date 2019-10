Depay verschijnt aangeslagen voor de camera: "De situatie is gewoon kut"

Memphis Depay meldde zich maandag tamelijk somber bij het Nederlands elftal.

De Oranje-international was weliswaar 'superblij' om weer bij Oranje te zijn, maar gaf ook openlijk toe dat de sportieve crisis bij zijn club hem aan het hart gaat.

Lyon presteert dit seizoen ronduit dramatisch in de Franse competitie en staat na negen speelrondes teleurstellend veertiende. De Franse grootmacht liet maandagavond in een communiqué weten per direct afscheid te nemen van hoofdtrainer Sylvinho, die slechts één competitiewedstrijd wist te winnen met les Gones.

Depay stond maandagmiddag al voor de camera van FOX Sports en zei toen nog niets te weten van het naderende ontslag van Sylvinho. De aanvaller gaf wel toe vermoeid te zijn, na de 1-0 nederlaag die Lyon zondagavond leed op bezoek bij aartsrivaal Saint-Étienne.

"De derby mag je natuurlijk nooit verliezen. Dat is teleurstellend. En na een wedstrijd kan ik persoonlijk nooit goed slapen. Het was ook nog een late wedstrijd (de aftrap werd verricht om 21.00 uur, red.). De volgende dag moet je hier alweer staan. Weinig slaap, maar dat ben ik wel gewend."

Depay had naar eigen zeggen nog niets gehoord over het naderende vertrek van Sylvinho. "Voor mij is het niet belangrijk om daar nu over te praten. De situatie in Lyon is op dit moment gewoon kut, om het maar hard te zeggen."

"Dat is een groot feit. Maar ik moet me hier toch weer melden. Dat is wel lekker, maar uiteindelijk is het wel moeilijk. Je bent natuurlijk blij om je te melden. Ik weet wat ik hier moet doen en hoe de sfeer hier is, maar ergens in mijn hoofd wil ik dat ook bij de club."

Lees beneden verder

"Het is niet makkelijk, kan ik je vertellen", vervolgde Depay zichtbaar aangeslagen. "Maar ik weet hoe ik er mee om moet gaan, want het is niet nieuw voor me. Ik moet die knop omzetten en dat ga ik ook wel doen. Dat moet ook, want uiteindelijk ben je hier aan het bouwen aan iets enorm groots en positief."

"Daar moet je met alle positieve energie en kracht aan verder bouwen. Het zou raar zijn als ik nu met ander gedrag binnenkom hier. Dat zou niet eerlijk zijn naar de andere jongens toe. Ik ben superblij om me te melden en er staan natuurlijk twee belangrijke wedstrijden voor de boeg."

Als ik de jongens hier zie, is mijn mood snel goed weer, moet ik toegeven", besluit de aanvaller die zich met Oranje zich voorbereidt op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland.