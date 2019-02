Depay tijdens Champions League-wedstrijd wéér slachtoffer van inbraak

Tijdens het Champions League-duel tussen Olympique Lyon en Barcelona is dinsdagavond ingebroken bij verschillende spelers van de Franse club.

Le Figaro meldt dat er onder meer bij Memphis Depay is ingebroken. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Nederlander slachtoffer is van een inbraak.



De dieven zouden hebben toegeslagen op het moment dat Depay op het veld stond in het Parc Olympique Lyonnais. Er zouden verschillende mode-accessoires buit zijn gemaakt nadat een raam kapot zou zijn geslagen. Depay zou zelf, nadat hij thuis was gekomen na de wedstrijd in de achtste finales van de Champions League, de politie hebben gewaarschuwd.



In september was de buitenspeler ook al slachtoffer van een inbraak in zijn woning. Toen werd naar verluidt anderhalf miljoen euro aan spullen ontvreemd. Ook de huizen van Lyon-ploeggenoten Lucas Toussart en Pape Cheikh Diop zouden tijdens de wedstrijd van dinsdagavond zijn getroffen door dieven.



"Er worden materialistische dingen weggenomen, er zijn wel wat spullen weggehaald die veel waard zijn... Maar spullen en geld hebben mij nooit gemaakt tot wie ik ben", reageerde Depay in september op de vorige inbraak in zijn huis. De Oranje-international sprak van 'heel vervelend' nieuws en had een moment voor zichzelf nodig. "Het is irritant, het is iets wat je boos maakt."