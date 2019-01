Depay noemt droomclubs op: "Witte shirts met goud, gruwelijk"

Memphis Depay speelt momenteel al twee jaar bij Olympique Lyon, maar de aanvaller hoopt ooit nog de stap naar de absolute top van Europa te maken.

In gesprek met Helden zegt de Oranje-international een aantal clubs in gedachte te hebben. "Lyon is een grote club, maar behoort niet tot de vijf beste van Europa", aldus Depay.



"Ik wil naar een club als Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain of Bayern München. Ik wil naar een stad die bij me past en een club die bij me past, naar een ploeg die echt wil voetballen." Eerder liet de 43-voudig international weten dat hij vooral een stap naar Real ambieert en die wens is nog niet veranderd.



"Ik praat altijd over Real Madrid, een koninklijke club. Witte shirts met goud, gruwelijk. Maar ik focus me op het nu bij Lyon en dan zien we wel waar ik terechtkom", stelt Depay, die nog tot medio 2021 vastligt in Frankrijk. De voormalig PSV'er geldt bij Oranje als de aanvalsleider. Hij denkt dat het Nederlands elftal de komende jaren zeer succesvol kan zijn.



"Ik geloof echt dat we met het Nederlands elftal wat moois kunnen neerzetten. Iets dat de hele wereld niet ziet aankomen, als we daarin zelf maar geloven. Maar we moeten bescheiden blijven. We zijn net de goede weg ingeslagen en nog aan het bouwen. Daarnaast wil ik deze zomer weer een transfer naar een topclub maken", besluit de aanvaller.