Depay looft collega: "Door hem trekken we deze wedstrijd naar ons toe"

Memphis Depay was donderdagavond tegen Engeland niet altijd gelukkig in zijn acties.

Maar de pists had uiteindelijk wel een groot aandeel in de 3-1 overwinning van het . Depay was bij alle drie de doelpunten van Oranje betrokken, maar heeft na afloop vooral mooie woorden over voor Quincy Promes.

Promes werd halverwege de tweede helft bij een 0-1 achterstand ingebracht door Ronald Koeman en was uiteindelijk betrokken bij de 2-1 en de 3-1. De invaller maakte het Kyle Walker lastig bij de 2-1 waardoor de verdediger van Engeland in eigen doel schoot, en tekende zelf voor de 3-1, na een assist van Depay. Oranje mag zich zodoende gaan opmaken voor de finale van de , zondagavond tegen Portugal.



"Vandaag ontbrak het mezelf aan scherpte voor de goal. Gelukkig reageerde Quincy fantastisch op een van mijn gemiste kansen", is Depay in gesprek met de NOS complimenteus over zijn collega. "Door hem trekken we deze wedstrijd naar ons toe. Het is ook fantastisch voor hem dat hij laat zien wat voor waarde hij heeft voor het team"



Depay erkent dat hij zelf niet de meest gelukkige wedstrijd speelde. De sterspeler van had het fysiek zwaar. "Alles is leeg op dit moment, maar dat was nodig om een resultaat te halen vandaag. Dit gevoel van het bereiken van een finale is voor het hele team geweldig", aldus Depay, die het belang van een sterke bank benadrukt. "Je ziet het bij meer jongens, op een gegeven moment is het gewoon leeg. Ik kreeg zelf al kramp toen ik de assist voor de 1-1 gaf. De power was eruit, en als je dan zo iemand nog achter de hand hebt..."