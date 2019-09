Depay lacht op persconferentie: "De trainer denkt: wat is dit?"

Memphis Depay staat voor zijn vijftigste interland bij het Nederlands elftal.

De aanvaller, die afgelopen vrijdag tijdens de 2-4 overwinning tegen Duitsland nog een cruciale rol speelde voor Oranje, is erg trots dat hij maandagavond tegen Estland nu al dit aantal wedstrijden aantikt. "Het zijn veel wedstrijden, ik heb veel meegemaakt met het ."

"Ik ben belangrijk geworden voor het team, als team groeien we. Ik zie een goede, positieve ontwikkeling", zegt de aanvaller van op de persconferentie. Depay ziet dat er een andere generatie is opgestaan. "Jongens voelen zich er vrij in en daar ben ik blij mee. De manier van spelen is duidelijk, de coach maakt duidelijk wat hij verwacht."

Voorafgaand aan het duel met Duitsland deelde de KNVB een video getiteld The New Wave, wat duidt op de nieuwe generatie die Oranje bij de hand neemt. Depay kan zich vinden in deze boodschap, aangezien er veel nieuwe jongens met veel kwaliteit aanwezig zijn bij Oranje. "Laten we het zo houden. Laten we op the wave stromen. De trainer denkt: wat is dit?" lacht Depay over bondscoach Ronald Koeman, die ook op het perspraatje aanwezig was.

Depay hoopt dat Oranje, net als tegen Duitsland, met de juiste mentaliteit en met goede agressie de wedstrijd tegen Estland ingaat. De aanvaller hoopt dat zijn rol bij Oranje ook bij dat duel hetzelfde blijft. "Ik denk dat ik overal uit de voeten kan, maar het liefst speel ik in de vrije rol zoals wel vaker bij Oranje."

"Ik ben erg tevreden met de manier waarop ik het mag invullen van de trainer."