Depay: "Jazeker, ik heb vanmiddag ook naar Ajax gekeken in het hotel"

Memphis Depay voelt zich goed in zijn nieuwe rol als aanvoerder bij Olympique Lyon.

De aanvaller nam de band zaterdag tegen FC Metz (2-0 zege) over van doelman Anthony Lopes, drie dagen na diens kostbare blunder in de -wedstrijd tegen (2-1 verlies). Het is nog niet zeker dat Depay de band behoudt, maar hij acht zichzelf wel geschikt om de aanvoerder van les Gones te zijn.

De international van Oranje stal de show tegen Metz met een heerlijk openingsdoelpunt. Depay pikte de bal op ongeveer veertig meter van het doel op en maakte vervolgens de nodige meters op de vijandelijke helft. Hij passeerde diverse tegenstanders, alvorens doelman Alexandre Oukidja met een laag en krachtig schot in de verre hoek te verschalken. Het was een nieuwe wending voor Depay, die eigenlijk niet had gedacht nu nog in Frankrijk te spelen.

"Je weet dat het leven altijd onverwachte wendingen kan nemen", vertelt hij aan Canal+ . "Mijn reis als voetballer is nooit makkelijk geweest. Toen ik naar Frankrijk ging, wist ik niet wat ik kon verwachten. Natuurlijk ben ik ambitieus en wil ik weer in de top spelen. We zullen zien hoe lang dat gaat duren." Depay weet echter niet of hij de beste speler ter wereld kan worden. "Dat wordt lastig zolang Kylian Mbappé bestaat, haha. Hij is geweldig. Ik denk dat hij voor alle voetballers een inspiratiebron is. Hij is een nachtmerrie voor verdedigers."

Depay is blij met het vertrouwen dat hij als aanvoerder geniet. "Ik ben 25 jaar en ik heb veel wedstrijden gespeeld. Ik denk dat een aanvoerder moet fungeren als leider van een team. Maar het moet vanuit je hart komen om het team te dragen", benadrukt hij. De wisseling is echter ook een teken dat Lyon zoekende is. De club had al acht duels op rij niet gewonnen in de , voordat Metz eraan moest geloven. "Alles is mogelijk in het voetbal. We hebben gezien dat vorig jaar de halve finale van de Champions League bereikte. Maar in de huidige situatie moeten we het niet over plaatsing voor de Champions League hebben."

In het interview wordt Depay ook gevraagd naar de invulling van zijn vrije tijd. Het gesprek werd voor de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en afgenomen; dat duel begon om 21.00 uur. Depay zei van plan te zijn om te gaan kijken. "Ja, dat zeker. Vanmiddag heb ik in een hotel naar Ajax (tegen , red.) gekeken. Zulke grote wedstrijden wil ik zien", legt hij uit. De aanvaller houdt zich verder bezig met zijn muziekcarrière. Hij denkt erin te slagen een boodschap over te brengen met zijn muziek. "Ik voel me bevoorrecht dat ik veel mensen kan bereiken, zeker jonge kinderen. Ik hoop ze te kunnen inspireren, in het voetbal of op andere gebieden zoals muziek en mode."