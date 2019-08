'Depay greep naast transfer naar Premier League'

Memphis Depay is in de transferperiode aangeboden bij Everton. De club uit Liverpool ging daar echter niet op in.

Dat meldt de Daily Mail vrijdag. Depay heeft bij een contract tot medio 2021, maar hij is deze zomer bij meerdere clubs aangeprijsd. Of dat door de Franse club is gedaan of door zijn zaakwaarnemer, is niet bekend. Een transfer naar Goodison Park had voor Depay een hereniging opgeleverd met Marcel Brands.

zag dus af van de komst van Depay en versterkte zich op de slotdag van de Engelse transfermarkt nog met Alex Iwobi. Hij kwam voor zo'n 43 miljoen euro over van . De 23-jarige Nigeriaanse vleugelspeler werd daarmee de duurste speler die The Gunners ooit hebben verkocht.

Brands en consorten hoopten zich ook te versterken met Wilfried Zaha, maar de aanvaller speelt de komende maanden gewoon voor . Behalve Everton was ook Arsenal in de race om de Ivoriaan over te nemen. Palace weigerde eerder deze zomer een bod van 45 miljoen euro vanuit Noord-Londen, terwijl Everton zelfs zeventig miljoen plus twee spelers voor hem over zou hebben gehad.

Behalve Iwobi wist Brands in de transferperiode ook Jean-Philippe Gbamin ( ), Moise Keane ( ), Djibril Sidibé ( ), Fabian Delph ( ) en André Gomes ( ) binnen te halen. Jonas Lössl kwam bovendien transfervrij over van .

Everton begint het nieuwe Premier League-jaar zaterdagmiddag met een uitwedstrijd tegen Crystal Palace. Voor Depay en Lyon gaat de competitie vrijdagavond al van start met een uitwedstrijd tegen AS Monaco.