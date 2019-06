Depay geeft uitleg over metroflirt: "Ik was spontaan bezig"

Memphis Depay kreeg deze week de lachers op zijn hand met een tweet over een spontane flirt in Rotterdam.

De aanvaller van verontschuldigde zich tegenover een vrouw die de metro miste, nadat hij haar aansprak nabij een metrostation. In gesprek met Veronica Inside vertelt Depay dat hij daarna geen contact meer heeft gehad met de desbetreffende dame.

Donderdag stuurde Depay de tweet de wereld in:"Voor het meisje dat de metro die zij moest halen, heeft gemist doordat ik haar aansprak: het spijt me. Ik wilde je alleen vertellen dat je er goed uitziet." Vanuit het Portugese Lagos, waar Oranje zich voorbereidt op het finaletoernooi van de , vertelt hij wat er precies gebeurde.



"Ik zat met een vriend van me in de auto, terwijl een meisje richting de metro liep. Mijn raam was omlaag, want het was lekker weer. Ik zei: 'Hallo, mag ik wat vragen?' Ze wilde al naar de metro gaan, maar ze kwam terug. 'Hoe is het, alles goed?', vroeg ik. 'Ja, met jou?' Ik zei ook: 'Ja, goed.' Maar ik moest ook door, want ik hield de file op", aldus Depay.



"Ik was spontaan bezig. Ik wenste haar een fijne dag en reed door. Zij wilde de metro in, maar de deuren gingen net dicht. Het was grappig en ik wilde het delen op Twitter, maar ik heb geen contact met haar", sluit hij af. Depay heeft sowieso een drukke week achter de rug, daar zijn biografie Heart of a Lion groots werd gepresenteerd en hij veel interviews gaf over het boek.