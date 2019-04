Depay en Tete krijgen nieuwe trainer: "Negatieve klimaat is slecht voor club"

Bruno Génésio is bezig aan zijn laatste weken als trainer van Olympique Lyon, zo heeft de oefenmeester zaterdag laten weten tijdens een persmoment.

De 52-jarige Fransman beschikte over een aflopend contract bij Les Gones en zal het dus na vier jaar aan het roer te hebben gestaan voor gezien houden. Als een van de redenen voor zijn besluit voert hij de vele kritiek die hij te verwerken heeft gekregen aan.



"Ik heb al een tijdje te maken met een negatief klimaat rondom mijn persoon en dat heeft een slechte invloed op de spelers en op de club. Ik ga volgend seizoen niet door bij Lyon. Dit alles is besloten met het belang van de club, het instituut, in gedachten. Ik hoop dat deze beslissing zal leiden tot een beter klimaat voor de rest van het seizoen, waarin we ons nog kunnen kwalificeren voor de ", legt hij zijn beslissing uit.



"Toen de spelers het nieuws te horen kregen, steunden ze mij. Ze hebben me zelfs gecomplimenteerd voor de manier waarop ik met deze moeilijke situatie en alles wat er gebeurd is ben omgegaan. Dit is de wereld van het internet en de social media. Achteraf gezien denk ik dat zelfs een deelname aan de finale van de Coupe de France en een tweede plek in de competitie weinig veranderd zou hebben aan het beeld dat rondom mij is ontstaan."



Génésio zal dus in ieder geval volgend seizoen niet meer de trainer zijn bij de club van onder meer Memphis Depay en Kenny Tete. Hij houdt de deur om in een andere functie verder te gaan bij Lyon echter wel op een kier: "Dat is inderdaad een mogelijkheid, in een functie die op dit moment nog gedefinieerd zal moeten worden." De voormalige middenvelder trad in 2015 aan als trainer van Lyon en onder zijn leiding eindigde de ploeg achtereenvolgens op de tweede, vierde en derde plek in de . De club bezet op dit moment de derde plaats op de ranglijst, met een voorsprong van zes punten op Saint-Étienne, dat nog wel een wedstrijd te goed heeft.