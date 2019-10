Depay en Tete kennen nieuwe trainer bij Olympique Lyon

Memphis Depay en Kenny Tete weten inmiddels wie hun nieuwe trainer wordt bij Olympique Lyon.

Les Gones hebben maandagmiddag bekend gemaakt dat Rudi Garcia de nieuwe oefenmeester is van de nummer veertien in de . Garcia, die voor twee seizoenen heeft getekend in Lyon, is de opvolger van de ontslagen Sylvinho.

"Wij hebben voor Rudi gekozen omdat het een vechter is die net als wij prijzen wil veroveren en succesvol wil zijn op het Europese podium", verklaart technisch directeur Juninho de aanstelling van Garcia.

"Rudi is een ervaren trainer die zichzelf al bewezen heeft op topniveau. Tijdens onze gesprekken is er echt een band ontstaan. We kijken op dezelfde manier tegen voetbal aan, zeker ook op tactisch gebied."

"Rudi pleit voor technisch en aanvallend ingesteld voetbal, zoals dat past in de traditie van Lyon. Ook onze supporters willen dat graag zien. Rudi heeft bij elke club die hij heeft getraind laten zien dat hij het maximale rendement uit een selectie weet te halen", voegt Juninho daaraan toe.

Garcia wordt dinsdag om 11.30 uur officieel door Lyon gepresenteerd aan pers en publiek. De trainer was tot afgelopen seizoen verbonden aan en de Franse oefenmeester werkte eerder bij OSC en .

Onder meer José Mourinho, Laurent Blanc en Arsène Wenger werden in de Franse media recentelijk in verband gebracht met de trainersfunctie bij Lyon, maar het is dus Garcia die met ingang van heden aan de slag gaat in Zuid-Frankrijk.