Depay een 'mysterie': "Als voetballer roept hij zoveel vraagtekens op"

Memphis Depay was donderdagavond de grote uitblinker aan de kant van het Nederlands elftal.

De aanvaller van speelde met twee doelpunten en twee assists een hoofdrol in de 4-0 overwinning op Wit-Rusland. Wim Kieft vindt het vreemd om te zien dat Depay in Oranje uitblinkt, terwijl hij bij Olympique Lyon moeite heeft om zijn vorm te vinden.

"Memphis Depay blijft een mysterie. Als voetballer roept hij zoveel vraagtekens op", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf . "Als je hem ziet spelen tegen Wit-Rusland is het voor iedereen duidelijk dat Depay het potentieel van een wereldtopper bezit. Natuurlijk kan je zeggen dat die Wit-Russen niets voorstelden, wat ook zo was, maar tegen Duitsland en Frankrijk laat hij hetzelfde zien."



Kieft vindt het niveauverschil van Depay bij Oranje en Lyon dit seizoen groot. "Waarom kan hij bij Lyon tegen niet dezelfde gedrevenheid opbrengen als hij toont in de spits bij het ? Hoe kan je zo goed voetballen en dan toch zo verkrampt en bescheiden acteren bij Lyon? Je krijgt vaak het verhaal van het vertrouwen van de coach te horen", aldus de oud-international. "Iets wat hij wel voelt bij bondscoach Ronald Koeman en niet bij zijn clubcoach Bruno Génésio. Natuurlijk is er een klik met Koeman en niet met Génésio en is Koeman slim in zijn benadering van Depay. Toch, voor iemand met de kwaliteiten van Depay, en op 25-jarige leeftijd moet het niet uitmaken wie z'n trainer is en hoe z'n verhouding met die trainer is."



Kieft zag Depay donderdag uitblinken in De Kuip en vraagt zichzelf af waarom het de ex- 'er niet lukt om die vorm iedere week te laten zien. "Hij wil graag naar een Europese topclub en clubs uit die categorie zullen heus zijn potentie onderkennen. Tegelijkertijd zullen ze zich afvragen waarom Depay die kwaliteiten niet week in week uit laat zien bij Olympique Lyon", aldus Kieft. "Clubs zullen dit meenemen in hun afweging om hem binnen te halen of niet. Daarom ben ik heel benieuwd waar uiteindelijk zijn toekomst ligt."