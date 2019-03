Depay betreurt 'keiharde les': "Ongelooflijk, dat kan gewoon niet"

Memphis Depay betreurt het grote verschil tussen de eerste en tweede helft van het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Duitsland (2-3).

Het team van Ronald Koeman ging met een 0-2 achterstand de rust in, poetste de nadelige marge na de onderbreking aanvankelijk weg, maar incasseerde in de slotfase toch nog de fatale 2-3. Depay erkent dat Duitsland met een ruimere voorsprong het rustsignaal had kunnen bereiken.



"Onbegrijpelijk", verzuchtte Depay in gesprek met de NOS. "De eerste helft verspelen we gewoon eigenlijk. We hadden het heel moeilijk en zaten er niet lekker in. Dat is teleurstellend, zeker als je zo'n tweede helft speelt. Dat doen we fantastisch. Maar dan heb je al wel een helft verspeeld. We vroegen ook aan elkaar: hoe kan dat? We speelden alsof we er niet in geloofden."



"We kwam niet aan de bal, maar creëerden wel twee heel goede kansen. Als een van die erin gaat, kijk je er misschien ook weer anders tegenaan", vervolgde de Oranje-international. "Maar we waren overal te laat. Wat we hadden afgesproken, over hoe we druk zouden zetten, deden we niet. Dat is heel teleurstellend en daar moeten we scherp op zijn. Daar moeten we van leren, want dat kan gewoon niet."



Nederland wilde het mogelijke punt niet koesteren en ging uiteindelijk toch de boot in. "We mogen die goal in de laatste seconde niet tegenkrijgen. Dat is teleurstellend en daar zijn we boos over." De aanvaller van vindt het 'al met al een goede week geweest', na eerder met 4-0 van Wit-Rusland te hebben gewonnen. "Met die tweede helft in gedachten moeten we verder bouwen. Maar we gaan nog wel naar die eerste helft kijken en aanwijzen wat er beter moet. Dit is een keiharde les."