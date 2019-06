Depay: "Als ik iets zeg, wordt het overal en in elk land uitgelicht"

Memphis Depay ervaart het trainingskamp van het Nederlands elftal niet als vervelend, zo na een lang en zwaar seizoen.

De aanvaller van vindt het naar eigen zeggen prettig om even in een andere omgeving te bivakkeren. Daarnaast gaat het er bij de trainingen van Oranje altijd scherp aan toe, in tegenstelling tot de sessies op het trainingsveld van de Franse club.



"Ik denk dat ik tijdens de wedstrijden wel geprikkeld word, maar tijdens de trainingen af en toe niet", geeft Depay toe voor de camera van Veronica Inside. De kritische uitlatingen zorgden eerder deze week voor ophef in de Franse media, maar daar zit de ex- 'er niet mee. "Je weet het: als ik iets zeg, wordt het overal en in elk land uitgelicht. Misschien kunnen ze het anders opvatten, maar ik denk dat het wel meevalt met de kritiek. Alle mensen die betrokken zijn bij de club zullen ongetwijfeld weten wat ik zeg."



Depay kijkt uit naar de ontmoeting met Engeland op 6 juni in de . The Three Lions zijn ook halvefinalist en kunnen Oranje dus van een plaats in de finale afhouden. Angst voor het elftal van bondscoach Gareth Southgate is er echter niet. "We zijn gewoon een hecht team aan het worden. Daar voel ik me heel erg comfortabel bij. Ik geniet van de sfeer, de mensen en het niveau waarop we trainen. Je voelt een positieve sfeer rondom de groep."



De Oranje-international beschikt in Lyon over een doorlopend contract tot medio 2021, maar dat betekent niet dat Depay nog minstens twee seizoenen in actief is. Hij werd onlangs in verband gebracht met een terugkeer bij , terwijl ook -winnaar de ontwikkelingen rondom de aanvaller lijkt te volgen.