Denzel Dumfries erkent: "Er zaten wel wat opmerkelijke reacties tussen"

Ajax heeft maar kort van de koppositie in de Eredivisie kunnen genieten.

zegevierde donderdagavond met 4-0 over en heeft zodoende weer twee punten meer dan de rivaal uit Amsterdam. Elke misstap in de slotfase van het seizoen kan hoe dan ook fataal zijn voor PSV, ook omdat een beter doelsaldo heeft.

"Ik wil niet van druk spreken", zegt Denzel Dumfries desondanks in gesprek met NUsport . "Natuurlijk moet je elke wedstrijd winnen, maar dat was een paar maanden geleden niet anders. We blijven er tot het einde vol voor gaan." PSV verloor afgelopen zondag met 3-1 van Ajax, dat woensdagavond ook te sterk voor was. Daardoor kon het team van Erik ten Hag na ruim duizend dagen eindelijk weer aan kop gaan.



Dumfries verbaasde zich enigszins over de kritiek op het spel van PSV in Amsterdam. "Je probeert jezelf zoveel mogelijk van dat soort dingen af te sluiten, maar ik kan niet ontkennen dat ik er wel iets van meekrijg. Er zaten wel wat opmerkelijke reacties tussen, maar goed. Wat ik precies bedoel? Dat ga ik allemaal niet herhalen. Wij focussen op onszelf."



"Dat is het belangrijkste, we hebben het nog steeds in eigen hand." Dat Ajax na de zege in Emmen bovenaan de ranglijst stond, kon Dumfries naar eigen zeggen niet deren. "Dan ben je geen koploper. Dat ben je pas als je aan het eind van de speelronde bovenaan staat." Dumfries ziet het feit dat Ajax in de komende vier speeldagen telkens eerder aftrapt dan PSV niet als voor- of nadeel voor zijn ploeg. "We moeten rustig blijven en ons ding doen. Winnen is het enige dat telt."