Denswil, Dijks & Schouten - het heden en de toekomst van Bologna

Het aantal Nederlanders bij Bologna werd deze zomer uitgebreid van één naar drie. Wat is hun perspectief nu de start van het seizoen nadert?

Nederlanders en is een combinatie die je tot de zomer van 2018 slechts één keer eerder had gezien. Damjan Djoković (foto onder) zoon van een Kroatische moeder en een Servische vader verhuisde op jonge leeftijd van Kroatië naar Nederland en woonde een aantal jaren in Nederland, waardoor hij ook de Nederlandse nationaliteit kreeg. Djoković speelde in de jeugd van Haaglandia, , en , maar de middenvelder speelde geen enkele wedstrijd bij de senioren in Nederland.

Na zijn vertrek bij Sparta dook Djoković op bij Spartak Trnava en via Monza en Cesena legde Bologna de nu 29-jarige middenvelder in de zomer van 2013 voor 1,3 miljoen euro vast. Direct na zijn komst werd Djoković voor één seizoen uitgeleend aan CFR Cluj en zodoende werd zijn debuut bij i Rossoblu uitgesteld. Op 17 augustus 2014 was de linkspoot voor het eerst te bewonderen in het shirt van de Italianen, toen hij in de -wedstrijd tegen L'Aquila Calcio (1-2 nederlaag na verlenging) na 72 minuten zijn opwachting maakte.

Het bleef bij die ene wedstrijd voor Djoković, die door Bologna wederom werd uitgeleend aan Livorno en in de zomer van 2015 transfervrij mocht vertrekken naar GFC Ajaccio. Via de Franse formatie, SpVgg Greuther Fürth, Spezia Calcio en HNK Rijeka kwam de middenvelder in 2017 terecht bij de huidge club Cluj. Het zou op vijf dagen na vier jaar duren voordat er een opvolger van Djoković zou volgen, als Nederlander in het shirt van Bologna.

In de zomer van 2018 werd Mitchell Dijks de tweede Nederlander ooit, en de eerste volbloed Nederlander, die zich speler van Bologna mocht noemen. De linksback werd transfervrij overgenomen van en zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract. De verdediger genoot vanaf tienjarige leeftijd zijn jeugdopleiding bij en stapte zes jaar later over naar Ajax. Op 5 augustus 2012 volgde zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers toen hij een basisplaats had in de met 4-2 verloren wedstrijd tegen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dijks zou tijdens het seizoen 2012/13 nog achtmaal zijn opwachting maken in het eerste elftal.

Dijks werd in het daaropvolgende seizoen uitgeleend aan sc en mocht een jaar later transfervrij vertrekken naar . In Tilburg manifisteerde de linksback zich echter dusdanig, dat Frank de Boer besloot hem terug te halen. Hij was tijdens het seizoen 2015/16 een sterkhouders, maar na het vertrek van De Boer, nam zijn speeltijd af. Dijks werd tijdens de tweede seizoenshelft van het seizoen 2016/17 uitgeleend aan Norwich City, voordat hij zijn laatste contractjaar in ging. De verdediger kwam niet verder dan twaalf wedstrijden en mocht transfervrij vertrekken, waarna Bologna zijn eerste buitenlandse avontuur werd.

"Dijks was een van de beste linksbacks in de afgelopen seizoen", luidt de conclusie van Simone Gambino van Goal Italië, als hij terugkijkt op het eerste seizoen van Dijks bij i Rossoblu. De destijds nog trainer Filippo Inzaghi gaf de voormalig jeugdinternational direct een basisplaats in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Padova in de Coppa Italia. Dijks speelde als linkervleugelspeler in een 3-5-2-systeem en luisterde zijn debuut op met een doelpunt door voor de 2-0 eindstand te zorgen.

Dijks zou zijn plek in het elftal tijdens de rest van het seizoen behouden. Ook nadat Siniša Mihajlović eind januari 2019 de opvolger werd van de ontslagen Inzaghi. De Servische trainer stapte af van het 3-5-2-systeem en gaf de voorkeur aan een 4-5-1 formatie of speelde 4-3-2-1. De in Purmerend geboren verdediger maakte het seizoen af als linksback en na zijn debuutseizoen in Italië had hij 28 wedstrijden gespeeld, waarin hij twee keer had gescoord. Naast zijn doelpunt in de Coppa Italia, wist hij ook te scoren in de Serie A, op 8 april 2019 thuis tegen Verona.

In de loop van het seizoen kreeg Dijks de bijnaam Il Tractore (de tractor) en groeide hij uit tot een publiekslieveling bij de fans van Bologna. De linksback heeft met volle teugen genonten van zijn eerste jaar van het leven in Italië, zo gaf hij in de zomer aan in een interview met het Algemeen Dagblad. "Ik kan niet normaal meer boodschappen doen in Bologna, de mensen zijn zo voetbalmaf en behandelen me als een god. Als ik in de stad ben, komen mensen uit de winkels naar me toegerend en taxichauffeurs stoppen om een praatje te maken. Heel apart om mee te maken, ik leef echt mijn droom."

Niet alleen buiten de lijnen lachte Dijks het leven toe, ook binnen de lijnen viel hij op. Tijdens de zomerse transferperiode was er sprake van interesse van , waar de club twintig miljoen euro betaald zou willen hebben om hem vast te leggen. Simone Gambino denkt echter niet dat een transfer dichtbij is geweest. "AC Milan moet afscheid nemen van Ivan Strinic en Diego Laxalt en ze hebben Theo Hernández en Ricardo Rodríguez al voor de positie van linksback. Ik denk ook niet dat een grote Italiaanse club Dijks gaat kopen in de komende transferperiodes, aangezien er geen andere geïnteresseerde partijen zijn." Dus is Dijks ook dit seizoen weer te bewonderen bij Bologna, waar hij verzekerd is van een basisplaats. "Hij is een van de belangrijkste spelers van de club."

Van één naar drie Nederlanders

Waar Dijks bij Bologna bleef, kwamen landgenoten Stefano Denswil en Jerdy Schouten hem vergezellen in het noorden van Italië. Denswil werd voor een bedrag van zes miljoen euro overgenomen van en tekende een contract voor drie jaar, met een optie voor nog een seizoen. "Bologna heeft Denswil vastgelegd, omdat ze een sterke linksbenige centrale verdediger nodig hadden om Lyanco te vervangen", weet Gambino. Lyanco, die deze zomer op de verlanglijst stond van PSV, werd afgelopen jaargang tijdens de tweede seizoenshelft gehuurd van en kwam tot dertien wedstrijden voor Bologna, allemaal als basisspeler.





Denswil begint na zijn transfer aan zijn tweede buitenlandse avontuur. De verdediger sloot zich op negenjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van Ajax en tijdens het seizoen 2012/13 volgde zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Op 31 oktober 2012 maakte de linkspoot zijn eerste minuten toen hij als basisspeler het veld opstapte voor de bekerwedstrijd tegen ONS Boso Sneek. Twee minuten voor het laatste fluitsignaal luisterde Denswil zijn debuut op met een doelpunt, waarmee hij de eindstand op 0-2 bepaalde.

Er zouden nog 38 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax volgen, voordat de centrale verdediger voor 1,2 miljoen euro werd verkocht aan Club Brugge. Waar de voormalig jeugdinternational er bij de Amsterdammers nooit in slaagde om een vaste basisplaats te veroveren, lukte hem dat wel in zijn eerste volledige seizoen in België. In de vierenhalf jaar die Denswil actief zou zijn, zou hij 177 wedstrijden spelen en daarin vond hij 10 keer het net en gaf hij 5 assists. Met Ajax kroonde de geboren Zaandammer zich al twee keer tot landskampioen en daar kwamen met Club Brugge nog twee titels bij. Daarnaast won hij de beker en legde eenmaal beslag op de Belgische Super Cup.

"Denswil zal waarschijnlijk een basisspeler zijn dit seizoen. Hij had tijdens de voorbereiding in ieder geval een basisplaats. Denswil gaat waarschijnlijk spelen naast Danilo of Mattia Bani", is de verwachting van Gambino. Trainer Sinisa Mihajlovic gunde de centrale verdediger tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen, net als Dijks een basisspeler. Hij speelde negentig minuten in de met 0-3 gewonnen Coppa Italia-wedstrijd tegen AC Pisa 1909. Denswil lijkt met zijn transfer naar Italië zodoende een goede keuze gemaakt te hebben. Hij vond het na ruim vier jaar in Brugge tijd voor een nieuwe uitdaging en sloeg interesse uit de Premier League en af voor een dienstverband bij de nummer tien van de Serie A van afgelopen seizoen.

Met het oog op de toekomst

Waar Denswil bij Bologna gehaald is voor een basisplaats, lijkt dat in eerste instantie niet te gelden voor Jerdy Schouten. De middenvelder had slechts één seizoen in de nodig om de Italianen te doen besluiten om hem voor vijf seizoenen vast te leggen. Schouten beleefde afgelopen jaargang zijn grote doorbraak in het shirt van Excelsior. De Rotterdammers degradeerden uit de Eredivisie, maar de middenvelder was een lichtpuntje in de selectie van de Rotterdammers.

Schouten speelde acht jaar in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en tijdens het seizoen 2016/17 volgde zijn debuut in de hoofdmacht. Op 10 december 2016 mocht hij negen minuten voor tijd invallen in de met 3-0 verloren wedstrijd tegen . Er zouden nog twee invalbeurten volgen, waarna de club uit de hofstad Schouten transfervrij liet vertrekken naar . Bij de Witte Leeuwen was de middenvelder direct verzekerd van een basisplaats en speelde hij op één wedstrijd na alle duels tijdens het seizoen 2017/18. Excelsior gunde Schouten afgelopen seizoen een herkansing in de Eredivisie.

Het bleek een schot in de roos te zijn. De in Spijkenisse geboren middenvelder kwam tot 34 wedstrijden, waarin hij 1 keer scoorde en 2 assists gaf. Excelsior degradeerde via de play-offs naar de , maar Schouten viel op op het middenveld. Hij ontpopte zich als een veelzijdige middenvelder, waar hij zich verdedigend van zijn beste kant liet zien, maar ook aanvallend zijn steentje bijdroeg. Ajax en zouden Schouten op hun verlanglijst hebben gezet, maar Bologna ging deze zomer met zijn handtekening aan de haal. I Rossoblu maakte drie miljoen euro over, waarmee hij direct de duurste uitgaande transfer werd van de Kralingers. Het record was in handen van Mike van Duinen, die in de zomer van 2018 voor 750.000 euro vertrok hij naar .





Met zijn transfer kwam er een droom uit voor Schouten, aangezien hij al langer een overstap naar Italië ambieerde. "Mounir El Hamdaoui bevestigde me bij Excelsior in mijn mening. Hij zei dat mijn type spel uitstekend in Italië zou passen. Ik vind dat zelf ook ", gaf de 22-jarige middenvelder aan in een interview met Voetbal International. El Hamdaoui stond drie seizoenen onder contract bij en kwam in die periode tot 23 wedstrijden. "'Je moet echt naar Italië', zei hij geregeld. 'Middenvelders met een pass die ook ballen veroveren, kunnen daar prima uit de voeten', voegde hij eraan toe."

Waar Schouten de laatste twee seizoenen bij Telstar en Excelsior direct verzekerd was van een basisplaats, lijkt hij even geduld te moeten hebben bij Bologna. "Schouten was een van de topdoelwitten op de lijst van Bologna's sportief directeur Riccardo Bigon", geeft Simone Gambino namens Goal Italië aan. "De scouts van de club hebben hem enkele maanden gevolgd. Hij wordt beschouwd als een zeer getalenteerde speler die een mooie toekomst zou kunnen hebben in Italië."

Schouten kende geen ideale voorbereiding van zijn nieuwe avontuur in de Serie A. Als gevolg van een blessure mistte hij een deel van de voorbereiding en maakte hij geen deel uit van de eerste wedstrijd van het seizoen tegen AC Pisa 1909 in de Coppa Italia. De middenvelder heeft de training inmiddels hervat en werkt om wedstrijdfit te worden. "Als gevolg van zijn blessure is het te vroeg om aan te geven wat zijn rol in het team gaat worden. Schouten moet vechten voor zijn plek op het middenveld, al is zijn kans op speeltijd wel toegenomen met het vertrek van Erick Pulgar naar Fiorentina."

Voor Bologna begint het seizoen in de Serie A komende zondag met een uitwedstrijd tegen Chievo Verona. Met naar alle waarschijnlijkheid Mitchell Dijks en Stefano Denswil in de basis zal de ploeg proberen een beter resultaat mee te nemen dan afgelopen seizoen, toen de wedstrijd in 2-2 eindigde. Het was een wedstrijd die Dijks overigens niet meemaakte, omdat hij geen deel uitmaakte van de selectie van destijds nog trainer Filippo Inzaghi.