Denswil, Amrabat, Vormer en Danjuma krijgen nieuwe trainer in België

De wegen van Club Brugge en Ivan Leko scheiden na dit seizoen, zo meldt de Belgische topclub dinsdag via de officiële kanalen.

Beide partijen gaan in goed overleg uit elkaar. De Kroatische coach, die over een aflopende verbintenis beschikte en zijn vertrek al had aangekondigd, was sinds 2017 werkzaam in Brugge en veroverde in zijn eerste seizoen gelijk de landstitel. Een jaar later eindigde Blauw-Zwart op de tweede plaats. Stefano Denswil, Sofyan Amrabat, Ruud Vormer en Arnaut Groeneveld krijgen na de zomerstop dus te maken met een nieuwe trainer.

"Toen we twee jaar geleden de keuze maakten voor Ivan Leko als opvolger van Michel Preud'homme waren vele voetballiefhebbers verrast. Maar zowel Vincent (technisch manager Vincent Mannaert, red.) als ikzelf waren overtuigd van zijn capaciteiten en hij heeft ons niet teleurgesteld. We kunnen terugblikken op een succesvolle twee seizoenen waarin we kampioen werden en de tweede plaats pakten. Het vijfde jaar op rij dat we in de top-2 eindigen trouwens, een bewijs van stabiliteit. We wensen Ivan het allerbeste in zijn verdere carrière!", aldus voorzitter Bart Verhaeghe in een reactie op het vertrek van Leko.



Leko zelf licht zijn vertrek uit het Jan Breydelstadion nader toe. "Ik ben de Club en in het bijzonder Vincent en Bart eeuwig dankbaar voor de kans die ik kreeg. Als jonge, relatief onervaren coach bij aan de slag mogen is een voorrecht. Het gevoel dat bij mij overheerst is trots. Trots op wat we samen met spelers, staf, supporters en bestuur hebben kunnen realiseren in de afgelopen twee jaar."



"Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn periode bij Club en wens hen alle succes de komende seizoenen. Dankjewel", aldus de vertrekkende oefenmeester van Club Brugge, die eerder voor OH Leuven, PAOK Saloniki en Sint-Truiden werkte. Volgens Het Nieuwsblad is Philippe Clement, die dit seizoen met KRC Genk kampioen van België werd, de voornaamste kandidaat om Leko op te volgen.