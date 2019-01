Dennis Johnsen ontkracht wilde geruchten uit Ajax-tijd: "Niet waar"

Dennis Johnsen keerde eerder deze week terug bij sc Heerenveen en hij heeft van de gelegenheid meteen gebruik gemaakt om wat geruchten te ontkrachten.

De talentvolle buitenspeler werd in de zomer van 2017 door Ajax overgenomen van de Friezen, maar de Noorse aanvaller is er niet in geslaagd om de hoge verwachtingen waar te maken. Volgens Johnsen is het onzin dat hij is mislukt bij Ajax omdat hij zich te vaak in het Amsterdamse nachtleven zou hebben begeven.

Geruchten gingen rond over nachtelijke uitstapjes van Johnsen. "Niet waar", reageert de twintigjarige aanvaller in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Dit soort verhalen krijg je als je speler bent van Ajax en het niet goed gaat. Er is veel druk, eigenlijk bij alles wat je doet. Je staat in de schijnwerpers, alles moet altijd perfect zijn."



Johnsen leerde veel bij Ajax. Zijn belangrijkste les? "Dat je elke dag beter moet willen worden", vertelt de jeugdinternational. "Ik heb bij Ajax met allemaal goede spelers getraind. Als ik terugkijk had ik misschien dingen anders kunnen doen, maar ik heb geen spijt van de keuzes die ik heb gemaakt."



Ajax verhuurt Johnsen voor de rest van het seizoen. Heerenveen heeft een optie tot koop op de buitenspeler. "Er waren meer clubs met belangstelling, maar ik twijfelde niet. Hier hoor ik echt bij de eerste selectie. Dat helpt me stabieler te worden. Hopelijk kan ik mezelf snel laten zien."