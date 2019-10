Dennis Higler wekt woede en ongeloof: "Hij neemt ons alles af"

Azerbeidzjan likt de wonden na een 1-0 nederlaag tegen Hongarije in Groep E van de EK-kwalificatiecyclus.

Het land maakt geen kans meer om zich te plaatsen voor de eindronde, maar leek wel een verrassend punt mee te nemen uit het Ferenc Puskás Stadion in Budapest. De gelijkmaker van Bahlul Mustafazade werd in de blessuretijd echter afgekeurd door arbiter Dennis Higler, tot verdriet van Azerbeidzjan.

Higler kende de treffer aanvankelijk goed, maar meende later hands te hebben geconstateerd bij de doelpuntmaker. Uit de herhaling bleek dat Mustafazade de bal met de buik binnenwerkte. Aanvoerder Gara Garayev toont zich in gesprek met Azadliq teleurgesteld. "Ik wil niet zoveel kwijt over de arbitrage. Maar ik vind wel: als hij na het toekennen van een doelpunt van gedachten verandert, moet hij met bewijzen komen. Ik merkte zelfs wat sympathie van de Hongaren."

"Het was een geldig doelpunt", vervolgt de middenvelder. "Na de wedstrijd bood de scheidsrechter zijn excuses aan en erkende hij dat hij een verkeerd besluit had genomen. 'Verkeerd', daar moeten wij het mee doen. Maar hij neemt ons wel alles af." Marco Rossi, de bondscoach van tegenstander Hongarije, wrijft zich ondertussen in de handen. "We speelden 75 minuten lang goed, maar daarna sloop de vermoeidheid erin. Daar maakte onze tegenstander gebruik van. Gelukkig telde hun doelpunt niet. Ik heb niet gezien wat er precies gebeurde, maar ik ben er blij mee."

"Er valt niet meer zoveel over te zeggen", treurt bondscoach Nikola Jurcevic van Azerbeidzjan. "Ik heb na de wedstrijd zo'n vijftig berichtjes gekregen. Alle Hongaarse journalisten zeiden tegen me dat er geen sprake was van hands." Jurcevic benaderde de assistent van Higler, maar kreeg geen respons. Toen hij op Higler zelf afstapte, was het antwoord onbevredigend. "De scheidsrechter claimde dat hij de juiste beslissing had genomen en dat de herhalingen dat na de wedstrijden zouden uitwijzen."

"Het was een enorme fout", concludeert de Kroatische oefenmeester. "Azerbeidzjan is een klein land zonder stem in de voetbalwereld, maar dit verdient het niet. Als ik er nog langer over doorga, kan ik mijn baan kwijtraken. Ik wil de Hongaarse journalisten in ieder geval bedanken voor hun oprechtheid." Hongarije zette dankzij de overwinning een belangrijke stap richting het EK. Het land heeft twaalf punten verzameld uit zeven duels en staat twee punten achter koploper Kroatië. Nummer drie Slowakije staat op tien punten uit zes duels.