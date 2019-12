Demiral krijgt maanden na fiasco eindelijk herkansing; Bosz vol op de aanval

Merih Demiral heeft woensdagavond een basisplaats in het Champions League-duel van Juventus met Bayer Leverkusen.

De Turkse verdediger vormt in Duitsland samen met Daniele Rugani het hart van de Turijnse defensie. Het is voor Demiral pas zijn tweede basisplaats dit seizoen bij , nadat hij op 21 september een ongelukkig debuut kende tegen Hellas Verona.

Matthijs de Ligt is uit voorzorg achtergebleven in Italië, terwijl Leonardo Bonucci op de bank zit. Demiral krijgt zodoende bijna drie maanden na zijn debuut een herkansing bij Juventus.

De 21-jarige stopper veroorzaakte tegen Hellas Verona zeer knullig een strafschop, waarna trainer Maurizio Sarri geen beroep meer deed op hem. Sarri heeft er vanavond echter voor gekozen zowel De Ligt als Bonucci niet te gebruiken, waardoor Demiral, naast Rugani, kan rekenen op een basisplaats.

Rugani kwam dit seizoen pas tweemaal in actie. Voor Juventus staat er vanavond in de BayArena vrij weinig meer op het spel. De Italiaanse grootmacht is met dertien punten uit vijf wedstrijden namelijk reeds verzekerd van de eerste plaats in Groep D.

Voor het Leverkusen van Peter Bosz staat er des te meer op het spel. De Duitsers kunnen in theorie nog overwinteren in de , maar dan moeten zij zelf vanavond winnen van Juventus en tegelijkertijd op eigen veld punten morsen tegen Lokomotiv Moskou.

Lees beneden verder

Bosz kiest tegen Juventus vol de aanval en heeft onder meer een basisplaats over voor Daley Sinkgraven, die als linksback verrassend de voorkeur boven de Braziliaan Wendell.

Opstelling : Hradecky; L.Bender, Dragovic, S.Bender, Sinkgraven; Aránguiz, Demirbay; Bellarabi, Havertz, Diaby; Alario

Opstelling Juventus: Buffon; Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Ronaldo, Higuaín