Dembélé verruilt Tottenham voor Chinese miljoenen

Mousa Dembélé vervolgt zijn carrière bij Guangzhou R&F. De middenvelder komt over van Tottenham Hotspur.

De Belg had een aflopend contract bij de Londenaren en Tottenham was bereid om zaken te doen met de club uit de Chinese Super League. Naar verluidt ontvangt Tottenham twaalf miljoen euro voor de 31-jarige middenvelder, die een driejarig contract heeft getekend in China.



​Dembélé stapte in augustus 2012 voor minimaal negentien miljoen euro over van Fulham naar Tottenham en drie dagen later was hij bij zijn debuut tegen Norwich City direct trefzeker. In totaal kwam de 82-voudig international tot 249 wedstrijden voor the Spurs en was daarin tien keer trefzeker en gaf twaalf assists.



Guangzhou R&F​ wordt de zesde werkgever voor Dembélé. In de zomer van 2005 verruilde hij Germinal Beerschot voor Willem II en na een jaar vertrok hij naar AZ, met wie hij landskampioen werd. In de zomer van 2010 trok de middenvelder naar de Premier League.