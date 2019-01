'Dembélé verlaat Tottenham en gaat in drie jaar 27 miljoen verdienen'

Mousa Dembélé gaat zijn loopbaan vervolgen in China.

Verschillende Engelse media, waaronder de BBC , melden dat de middenvelder van Tottenham Hotspur deze transferperiode gaat verkassen naar Beijing Guoan. Naar verluidt is er met de overgang van de Belgisch international circa twaalf miljoen euro gemoeid.

Dembélé ligt nog tot komende zomer vast bij de Londenaren, waardoor men bereid was om zaken te doen met geïnteresseerde partijen. De 31-jarige middenvelder zou bij de Chinese club negen miljoen euro per jaar kunnen opstrijken, waarbij de ex-speler van onder meer AZ en Willem II een contract voor drie seizoenen gaat tekenen.



De routinier werd vanwege zijn aflopende contract met verschillende clubs in verband gebracht. Al wekenlang spelen de geruchten omtrent een overstap naar China en nu zouden dus alle partijen akkoord zijn. Dembélé is sinds november niet meer in actie gekomen voor de huidige nummer drie van de Premier League vanwege een enkelblessure.



De 82-voudig international, die met België afgelopen zomer nog derde eindigde op het WK in Rusland, sloot zich in de zomer van 2012 aan bij Tottenham, nadat de club Fulham minimaal negentien miljoen euro had betaald. Sindsdien kwam Dembélé tot 249 wedstrijden voor the Spurs , waarin hij 10 keer scoorde en 12 keer een medespeler in stelling bracht. Volgens de BBC is het overigens waarschijnlijk dat naast Dembélé ook onder anderen Vincent Janssen Tottenham deze maand nog gaat verlaten.