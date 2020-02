Dembélé moet hersteltraining bij Barcelona staken

Ousmane Dembélé staat waarschijnlijk langer buitenspel bij Barcelona. De Fransman kon maandag de training niet afmaken.

Dembélé is herstellende van de hamstringblessure waar hij al meer dan twee maanden mee kampt. Marca kwam maandag met het nieuws dat de speler tijdens de training last kreeg van zijn rechterbeen en dat bericht is inmiddels door de Catalaanse club bevestigd.

Barça meldt via de officiële kanalen dat er sprake is van vermoeidheid en dat zijn revalidatie gewoon doorgaat. Volgens AS betekent dat dat Dembélé zeker een week of twee langer uit de roulatie is.

Ousmane Dembélé kampte aan het begin van dit seizoen ook al met hamstringklachten. Bovendien was hij twee duels geschorst voor de rode kaart die hij kreeg in het competitieduel met . In totaal speelde de 22-jarige aanvaller daardoor pas vijf wedstrijden in LaLiga en vier in de .

Lees beneden verder

Meer teams

Trainer Quique Setién kan de komende maanden ook geen beroep doen op Luis Suarez en dus probeerde in januari een nieuwe spits te halen, zonder resultaat. Onder meer Rodrigo ( ), Pierre-Emerick Aubameyang ( ) en Richarlison ( ) werden genoemd.

Zondagavond won Barcelona met 2-1 van dankzij twee treffers van Ansu Fati. De Catalaanse grootmacht blijft daardoor in het spoor van koploper , dat drie punten voorsprong heeft.

De formatie van Setién komt donderdag in actie in de kwartfinales van de tegen Athletic Club (uit). Drie dagen later reist de Barça-selectie naar Sevilla voor de competitiewedstrijd tegen .