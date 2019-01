Dembélé liet Europese top bewust links liggen: "Ik had wat nieuws nodig"

Donderdag werd duidelijk dat Mousa Dembélé Tottenham Hotspur inruilt voor Guangzhou R&F. Toch had hij ook in Europa mooie aanbiedingen.

De 31-jarige middenvelder, die voor circa twaalf miljoen euro wordt verkocht, heeft voor drie jaar getekend bij de Chinese club, waarbij hij naar verluidt vele miljoenen euro's per seizoen gaat verdienen. Dembélé was toe aan een nieuwe uitdaging. “Ik koos voor China, want ik had wat nieuws nodig”, wordt de Belgisch international geciteerd door diverse Engelse media.

Naar verluidt hadden ook Bayern München en Internazionale interesse in de routinier. "Andere clubs in Europa waren een mogelijkheid, net als Qatar, maar het avontuur bij Guangzhou was het interessantste. Ik ben altijd fan geweest van Bruce Lee, acteur in de martial arts. Zijn films zorgden ervoor dat ik op een dag naar China wilde. Natuurlijk heeft het financiële aspect een rol gespeeld, maar ik focus mij wel volledig op het voetbal."

In totaal speelde Dembélé 249 wedstrijden voor Tottenham, nadat hij in 2012 Fulham inruilde voor the Spurs. Dit seizoen kwam de Belg tot slechts dertien optredens voor de Engelse topclub, mede door blessureleed én het feit dat Harry Winks en Moussa Sissoko ook vaak de voorkeur kregen van manager Mauricio Pochettino. Zijn laatste optreden voor Tottenham was op 3 november, toen de Londenaren nipt met 2-3 wonnen van Wolverhampton Wanderers.