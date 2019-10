Dele Alli niet opgeroepen voor Engeland; Fikayo Tomori debuteert

Dele Alli en Jesse Lingard zijn door bondscoach Gareth Southgate niet opgeroepen voor de nationale ploeg van Engeland.

De twee internationals worden door de keuzeheer buiten de selectie gelaten voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië (11 oktober) en Bulgarije (14 oktober). -verdediger Fikayo Tomori zit voor het eerst bij de selectie.

Alli kwam dit seizoen pas vier keer in actie namens na zijn hamstringblessure. Southgate vindt het niet genoeg om hem alweer op te roepen voor the Three Lions . Behalve Alli en Lingard is ook Alex Oxlade-Chamberlain niet opgeroepen door de Engelse bondscoach. "Alex heeft pas een paar wedstrijden gespeeld. Dat geld took voor Dele. Hun seizoen is nog niet echt van start gegaan", aldus Southgate op een persconferentie. "Jesse heeft het momenteel moeilijk. Als aanvallende middenvelder word je beoordeeld op doelpunten en assists. De concurrentie in deze groep is een stuk groter dan anderhalf jaar geleden. Jesse is een speler die zijn plek in de selectie terug kan veroveren."

Chelsea-aanvaller Tarry Abraham gaf reeds aan dat hij twijfelt tussen Nigeria en Engeland. Woensdagavond zei hij na afloop van de wedstrijd tegen Chelsea in de dat hij nog geen keuze had gemaakt over zijn interlandloopbaan. "Ik houd van beide landen, maar heb nog geen beslissing gemaakt. Het is een voorrecht als twee landen je willen hebben." Wanneer hij de komende interlandperiode in actie komt voor Engeland, mag hij niet meer voor Nigeria kiezen.

Volledige Engelse selectie:

Keepers: Tom Heaton (Aston Villa), Jordan Pickford ( ), Nick Pope ( )

Lees beneden verder

Verdediging: Trent Alexander-Arnold ( ), Ben Chilwell (Leicester), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire ( ), Tyrone Mings (Aston Villa), Danny Rose (Tottenham), Fikayo Tomori (Chelsea), Kieran Trippier (Atletico Madrid)

Middenveld: Ross Barkley (Chelsea), Fabian Delph (Everton), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester), Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Harry Winks (Tottenham)

Voorhoede: Tammy Abraham (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho ( ), Raheem Sterling ( ), Callum Wilson ( )