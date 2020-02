Dele Alli krijgt bakken kritiek na 'racistische' video over Aziaat

Dele Alli wordt beschuldigd van het verspreiden van een racistisch filmpje.

De aanvallende middenvelder van deelde via Snapchat een video waarin hij op een vliegveld een Aziaat in beeld nam, waarna een afbeelding verscheen met antibacteriële zeep en de tekst: "Dit virus moet sneller zijn om mij te pakken."

De Engelsman heeft inmiddels excuses aangeboden voor de video, maar hij kan nog altijd op bakken kritiek rekenen op social media. Sinds het uitbreken van het coronavirus in China zijn honderden mensen overleden, met name in het Aziatische land.

Wereldwijd klagen mensen van Aziatische afkomst dat ze racistisch worden bejegend vanwege het coronavirus, zowel op straat als online. Dele Alli doet er met zijn video nog een schepje bovenop, zo luidt de kritiek.

In de video, opgenomen op Heathrow in Londen, is de Engels international volledig ingepakt te zien, met de tekst: 'Corona whatttttt, luister alsjeblieft met geluid.' In het filmpje is te horen dat een groep mensen, waarschijnlijk van Aziatische afkomst, aan het praten zijn.

Daarna draait Dele Alli zijn telefoon en neemt hij een man van waarschijnlijk Aziatische afkomst in beeld. Het volgende beeld in de video laat antibacteriële zeep zien. Dele Alli grapt met de bijgevoegde tekst dat het coronavirus geen grip op hem zal krijgen.

De 23-jarige aanvallende middenvelder heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor zijn actie. Hij baalt van de ontstane rumoer en benadrukt dat het nooit zijn intentie was om iemand te krenken met zijn video.