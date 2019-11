Dejan Kulusevski: Zweedse tienerster op radar van Arsenal

De negentienjarige verkeert als huurling van Atalanta in topvorm bij Parma, terwijl Arsenal de speler ze in Londen zo goed kennen nauwgezet volgt.

Voormalig -trainer Arsène Wenger staat bekend om zijn verhalen over topspelers die hij bijna wist te contracteren zoals Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé en Paul Pogba.

Nog zo'n speler die bijna naar het Emirates Stadium ging is de negentienjarige Zweed Dejan Kulusevski. Hij is weliswaar nog geen grote naam, maar maakt veel indruk in de en kan wel uitgroeien tot een wereldster.

Kulusevski's verhaal begint in Stockholm, waar hij met zijn Noord-Macedonische ouders woonde en voor het eerst in aanraking met voetbal kwam dankzij zijn zus Sandra.

Een buurman zag de toen zesjarige rechtsbuiten op de straat spelen en haalde zijn ouders over om hem naar de beroemde Brommapojkarna jeugdopleiding te sturen, waar bijvoorbeeld ook John Guidetti doorbrak.

Kulusevski begon als verdediger, maar schoof gedurende de jaren steeds verder op naar voren. Op zestienjarige leeftijd spotte een Atalanta-scout hem als middenvelder tijdens een jeugdtoernooi en toen kwam ook Arsenal om de hoek kijken.

De grootmacht uit de Premier League wilde hem graag binnenhalen, maar Kulusevski koos voor Atalanta, dat 100.000 euro voor hem neertelde. In Italië scoorde hij in zijn eerste seizoen bij de Onder-17 direct 17 goals in 22 wedstrijden als middenvelder.

Bij de Onder-19 werd hij vervolgens vaker ingezet als vleugelaanaller en in seizoen 2018/19 hielp hij Atalanta aan het Primavera-kampioenschap, terwijl hij ook de Morosini Award ontving als beste speler van de jeugdcompetitie.

Gian Piero Gasperini haalde hem als toenmalig coach van de hoofdmacht bij het eerste en in januari 2019 debuteerde hij bij de 5-0 zege op . Dat seizoen zou hij nog twee keer invallen, maar een glansrol zat er toen nog niet in bij de verrassende nummer drie van de Serie A.

Kulusevski voelde deze zomer aan dat zijn kansen op speeltijd in de Serie A gering zouden zijn bij Atalanta en opteerde in juli voor een verhuurperiode bij , waar hij in de eerste speelronde meteen mocht aantreden tegen .

Na een uur moest hij uitgeput gewisseld worden, maar een week later toonde hij Parma-trainer Roberto D'Aversa tege (3-1 winst) voor het eerst waar hij toe in staat is met twee assists vanaf de rechterflank.

Dat bleek de opmaat voor een sterke ontwikkeling die hem nu wedstrijd na wedstrijd beter maakt. In september maakte hij zijn eerste profgoal tegen en tegen Genoa maakte hij een maand later weer een goal, terwijl hij ook nog eens twee assists afleverde.

Zelfs als hij niet zelf scoort of een geweldige voorzet aflevert, blijft Kulusevski toch constant voor dreiging zorgen. Zo ook bij de 2-2 tegen Inter, waar hij een rol als tweede spits vervulde en zo beide centrumverdedigers de hele wedstrijd onder druk hield.

Kulusevski blijkt een uitstekende verbindingsspeler en kan het vooral goed vinden met Gervinho, terwijl zijn verleden in het 5 tegen 5 voetbal hem ook helpt om zijn defensieve taken achter zijn Ivoriaanse collega-aanvaller uit te voeren.

"Als je de data erbij pakt, zie je dat hij elke wedstrijd zo'n 13 tot 14 kilometer aflegt", onthulde D'Aversa onlangs in een interview. "Als hij dat effectief doet, beter zijn momenten kiest en nog beslissender wordt, kan hij een hele grote worden. Ik ben niet bang om dat te zeggen."

Kulusevski's nabije toekomst houdt in dat hij probeert om Parma uti de degradatiezone te houden en met twee goals en vijf assists is hij vooralsnog goed op weg, terwijl ook het EK van 2020 een mogelijkheid is als Zweden zich zoals verwacht weet te plaatsen voor het eindtoernooi.

In september maakte hij zijn debuut in de Onder-21 van het Scandinavische land, waar hij eerder uitkwam voor Noord-Macedonië. Atalanta volgt zijn progressie ondertussen met belangstelling en zal volgende zomer haar best moeten doen om hem te behouden.

werd eerder al met de jongeling in verband gebracht, maar het is Arsenal - de club die hij drie jaar geleden afwees - die het verst lijkt te willen gaan voor zijn eventuele komst. Naar verluidt willen the Gunners 25 miljoen euro voor hem op tafel leggen.

In het Emirates lijkt Mesut Özil volgende zomer verdwenen te zijn, terwijl huurling Dani Ceballos terugkeert naar . Dan kan Kulusevski misschien wel de nieuwe nummer 10 worden waar de fans al zo lang op wachten.

Spijtig voor hen gaat het dan wel veel meer geld kosten dan wanneer Wenger hem drie jaar geleden had weten te overtuigen, maar daar denken ze bij Atalanta en Parma natuurlijk anders over...